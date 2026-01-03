Može li se švicarska tragedija dogoditi u Hrvatskoj? Vatrogasac: 'Preventiva – sve počinje i završava s njom'

NET I VOYO /
Tragedija u Švicarskoj otvorila je brojna pitanja sigurnosti noćnih klubova i u Hrvatskoj. Istražili smo postoji li kontrola ugradnje izolacijskih materijala i može li se sličan scenarij dogoditi i kod nas.
Samo tri minute su dovoljne da požar uđe u fazu rasplamsavanja, poznatog kao flashover. Tada postaje gotovo nemoguće ugasiti ga, kao što pokazuje i ova simulacija u prostoru bez pretjeranih zapaljivih materijala.
