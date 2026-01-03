FREEMAIL
MANJAK VRTIĆA /

Još jedan grad daje 'plaću' djedovima i bakama za čuvanje unučadi: Donosimo detalje

3.1.2026.
12:41
Dobra vijest za mlade roditelje, i njihove roditelje, u Križevcima! Grad će postati drugi u Hrvatskoj, nakon Samobora, koji će bakama i djedovima u 2026-oj plaćati za čuvanje svojih unuka i unučica koji se nisu uspjeli upisati u vrtić zbog manjka kapaciteta. Za tu je mjeru u proračunu osigurano oko 180 tisuća eura.

Usto je gradska vlast odlučila izdvojiti i dvostruko više novca za naknade rodiljama, čak 100 tisuća eura, pa će se za prvo rođeno dijete isplaćivati 500 eura, a za svako iduće u obitelji iznos raste po sto eura.

 

