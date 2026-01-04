Četiri žene rodile s gripom, bolnice zabranile posjete: Jedna zbog komplikacija završila u Zaraznoj

Zbog naglog porasta oboljelih od gripe, brojne bolnice u Hrvatskoj uvele su zabranu posjeta, a u nekima su ograničene i pratnje na porodu. Mjeru je uvela Klinika za ženske bolesti i porode KBC-a Zagreb, gdje su potvrđeni novi slučajevi zaraze među rodiljama.

U KBC-u Zagreb samo je u jednom danu potvrđeno četiri nova slučaja gripe kod žena koje su ondje rodile. Jedna rodilja razvila je težak oblik bolesti te je zbog ozbiljnih respiratornih smetnji prebačena u Kliniku za infektivne bolesti „Dr. Fran Mihaljević“.

„Imala je visoku temperaturu, bila je u teškom stanju i otežano je disala. Trenutno je stabilno“, rekao je ginekolog Gordan Zlopaša.

Dvije zaražene rodilje već su otpuštene kući, a gripa im je potvrđena testiranjem. Svaki kontakt s njima zahtijeva nošenje zaštitne maske. Unatoč zarazi, majke mogu dojiti, ali uz oprez. „Dobro je pričekati da prođe razdoblje najveće infektivnosti, koje traje tri do pet dana od pojave simptoma. Ako se doji, nužne su zaštitne mjere – maska, pranje ruku i higijena, jer se gripa prenosi kapljičnim putem“, naglašava Zlopaša.

Osim u KBC-u Zagreb (Petrova), posjete su zabranjene i u: KBC-u Rijeka, KBC-u Osijek, Općoj bolnici Zadar, Općoj bolnici „Dr. Ivo Pedišić“ Sisak, Općoj županijskoj bolnici Pakrac i bolnici hrvatskih veterana. U Klinici za infektivne bolesti posjete su dopuštene, ali uz stroga ograničenja.

„Trajanje posjeta je skraćeno na oko 15 minuta, po jedan član obitelji. Svi posjetitelji moraju biti zdravi i obvezno nositi zaštitnu masku“, istaknula je infektologinja Martina Perešin Vranjković.

U Klinici za infektivne bolesti trenutačno je hospitalizirano oko 50 pacijenata, među njima i djeca. Jedno dijete nalazi se na jedinici intenzivne skrbi, no uz gripu ima i druge pridružene bolesti. Najčešće komplikacije gripe su bakterijske upale pluća, zbog kojih pacijenti često trebaju terapiju kisikom. „Imamo i invazivne pneumokokne bolesti, poput meningitisa, koje se mogu razviti nakon preboljene gripe“, upozorava Perešin Vranjković.

Najviše oboljevaju djeca

Prema podacima HZJZ-a, najviše oboljelih je među djecom u dobi od 5 do 6 godina. Slijede djeca od 1 do 4 godine, zatim školska djeca do 14 godina. Na četvrtom mjestu su dojenčad do godine dana – gotovo 2000 zaraženih. Obiteljski liječnici potvrđuju da je sezona iznimno teška.

„U zadnjih mjesec dana gripe ima jako puno – u ambulantama, dežurstvima i bolnicama. Srećom, moji pacijenti su dosta procijepljeni, pa nisam imao mnogo teških slučajeva“, rekao je liječnik obiteljske medicine Filip Opančar.

Tijekom ove sezone gripe u Hrvatskoj je prijavljeno pet smrtnih slučajeva povezanih s gripom i njezinim komplikacijama. Ukupan broj zaraženih približava se 30 tisuća, što je čak 45 puta više nego u isto vrijeme prošle godine.