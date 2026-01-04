Andy Bara za RTL Danas otkrio što se uistinu događa s Livakovićevim povratkom u Dinamo

MUTNE VODE /

Komplicira se mogući povratak Dominika Livakovića u Dinamo. Nakon što je polusezonu bez nastupa okončao u španjolskoj Gironi Livaković traži novi dogovor s matičnim Fenerbahčeom oko nove posudbe. Međutim, Turci su tvrdi pregovarači i traže novac za posudbu što Dinamu predstavlja ozbiljan problem u cijelom poslu. Za RTL se javio nogometni menadžer Andy Bara koji sudjeluje u ovim pregovorima pa je i objasnio koliko je Livakovićev povratak u Dinamo izgledan ovog siječnja.