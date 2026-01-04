Što bi Hajduk dao za ovog Gonzala Garciju: Pogledajte 'pravi' hat-trick i zašto Mbappe ne nedostaje
Posebno su dojmljivi drugi i treći gol koje vrijedi pogledati više puta
Napadač Real Madrida Gonzalo Garcia postigao je hat-trick i poveo svoju momčad do pobjede od 5-1 nad Real Betisom u 19. kolu na Bernabeuu, smanjujući zaostatak za liderom La Lige Barcelonom na četiri boda.
Momčad Xabija Alonsa, koja je bila na vrhu ljestvice prije pada u studenom, sada ima 45 bodova i druga iza branitelja naslova Barcelone, koja je u subotu pobijedila Espanyol u gostima. Betis je šesti sa 28 bodova.
Garcia, koji je zablistao na prošlogodišnjem FIFA Svjetskom klupskom prvenstvu s četiri gola, zasjao je u odsutnosti najboljeg strijelca LaLige Kyliana Mbappea, koji je pauzirao zbog ozljede koljena.
Garcia je pogađao u 20., 48. i 82. minuti, a za Real su zabili i Raul Asencio (61) i Fran Garcia (90+1), dok je strijelac za Betis bio Cucho Hernandez u 66. minuti.
Golove Garcije pogledajte OVDJE, OVDJE i OVDJE.
Realu je to treća uzastopna pobjeda u prvenstvu.
1. Barcelona 19 16 1 2 53:20 49
2. Real Madrid 19 14 3 2 41:17 45
3. Villarreal 17 12 2 3 34:16 38
4. Atletico Madrid 18 11 4 3 33:16 37
5. Espanyol 18 10 3 5 22:19 33
6. Betis 18 7 7 4 30:24 28
7. Celta Vigo 18 6 8 4 24:20 26
8. Athletic Bilbao 19 7 3 9 17:25 24
9. Elche 18 5 7 6 24:23 22
10. Getafe 18 6 3 9 14:23 21
11. Sevilla 18 6 2 10 24:29 20
12. Osasuna 18 5 4 9 18:21 19
13. Rayo Vallecano 18 4 7 7 14:21 19
14. Mallorca 17 4 6 7 19:24 18
15. Alaves 17 5 3 9 14:20 18
16. Real Sociedad 17 4 5 8 21:25 17
17. Valencia 18 3 7 8 17:30 16
18. Girona 17 3 6 8 15:33 15
19. Levante 17 3 4 10 20:29 13
20. Oviedo 17 2 5 10 7:26 11
POGLEDAJTE VIDEO: Hrvatski nogometni savez trese veliki skandal, što će biti sa Svetinom?