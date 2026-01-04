Što bi Hajduk dao za ovog Gonzala Garciju: Pogledajte 'pravi' hat-trick i zašto Mbappe ne nedostaje

Napadač Real Madrida ‌Gonzalo Garcia postigao je hat-trick i poveo svoju momčad do pobjede od 5-1 nad Real Betisom u 19. kolu na Bernabeuu, smanjujući zaostatak ​za liderom La Lige Barcelonom na četiri boda.

Momčad Xabija Alonsa, koja je bila na vrhu ljestvice prije pada u studenom, sada ima 45 bodova i druga iza branitelja naslova Barcelone, koja je u subotu pobijedila Espanyol u gostima. Betis je šesti sa 28 bodova.

Garcia, koji je zablistao na prošlogodišnjem ​FIFA Svjetskom klupskom prvenstvu s četiri gola, zasjao je u odsutnosti najboljeg strijelca ‍LaLige Kyliana Mbappea, koji je pauzirao zbog ozljede koljena.

Garcia je pogađao u 20., 48. i 82. minuti, a za Real su zabili i Raul Asencio (61) i Fran Garcia (90+1), dok je strijelac za Betis bio Cucho Hernandez u 66. minuti.

Golove Garcije pogledajte OVDJE, OVDJE i OVDJE.

Realu je to treća uzastopna pobjeda u prvenstvu.

1. Barcelona 19 16 1 2 53:20 49

2. Real Madrid 19 14 3 2 41:17 45

3. Villarreal 17 12 2 3 34:16 38

4. Atletico Madrid 18 11 4 3 33:16 37

5. Espanyol 18 10 3 5 22:19 33

6. Betis 18 7 7 4 30:24 28

7. Celta Vigo 18 6 8 4 24:20 26

8. Athletic Bilbao 19 7 3 9 17:25 24

9. Elche 18 5 7 6 24:23 22

10. Getafe 18 6 3 9 14:23 21

11. Sevilla 18 6 2 10 24:29 20

12. Osasuna 18 5 4 9 18:21 19

13. Rayo Vallecano 18 4 7 7 14:21 19

14. Mallorca 17 4 6 7 19:24 18

15. Alaves 17 5 3 9 14:20 18

16. Real Sociedad 17 4 5 8 21:25 17

17. Valencia 18 3 7 8 17:30 16

18. Girona 17 3 6 8 15:33 15

19. Levante 17 3 4 10 20:29 13

20. Oviedo 17 2 5 10 7:26 11

