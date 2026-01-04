FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
GLAVA, DESNA, LIJEVA /

Što bi Hajduk dao za ovog Gonzala Garciju: Pogledajte 'pravi' hat-trick i zašto Mbappe ne nedostaje

Što bi Hajduk dao za ovog Gonzala Garciju: Pogledajte 'pravi' hat-trick i zašto Mbappe ne nedostaje
×
Foto: Oscar J. Barroso/zuma Press/profimedia

Posebno su dojmljivi drugi i treći gol koje vrijedi pogledati više puta

4.1.2026.
18:49
Hina
Oscar J. Barroso/zuma Press/profimedia
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

Napadač Real Madrida ‌Gonzalo Garcia postigao je hat-trick i poveo svoju momčad do pobjede od 5-1 nad Real Betisom u 19. kolu na Bernabeuu, smanjujući zaostatak ​za liderom La Lige Barcelonom na četiri boda.

Momčad Xabija Alonsa, koja je bila na vrhu ljestvice prije pada u studenom, sada ima 45 bodova i druga iza branitelja naslova Barcelone, koja je u subotu pobijedila Espanyol u gostima. Betis je šesti sa 28 bodova.

Garcia, koji je zablistao na prošlogodišnjem ​FIFA Svjetskom klupskom prvenstvu s četiri gola, zasjao je u odsutnosti najboljeg strijelca ‍LaLige Kyliana Mbappea, koji je pauzirao zbog ozljede koljena.

Garcia je pogađao  u 20., 48. i 82. minuti, a za Real su zabili i Raul Asencio (61) i Fran Garcia (90+1), dok je strijelac za Betis bio Cucho Hernandez u 66. minuti. 

Golove Garcije pogledajte OVDJE, OVDJE i OVDJE

Realu je to treća uzastopna pobjeda u prvenstvu.

1. Barcelona 19 16 1 2 53:20 49

2. Real Madrid 19 14 3 2 41:17 45

3. Villarreal 17 12 2 3 34:16 38

4. Atletico Madrid 18 11 4 3 33:16 37

5. Espanyol 18 10 3 5 22:19 33

6. Betis 18 7 7 4 30:24 28

7. Celta Vigo 18 6 8 4 24:20 26

8. Athletic Bilbao 19 7 3 9 17:25 24

9. Elche 18 5 7 6 24:23 22

10. Getafe 18 6 3 9 14:23 21

11. Sevilla 18 6 2 10 24:29 20

12. Osasuna 18 5 4 9 18:21 19

13. Rayo Vallecano 18 4 7 7 14:21 19

14. Mallorca 17 4 6 7 19:24 18

15. Alaves 17 5 3 9 14:20 18

16. Real Sociedad 17 4 5 8 21:25 17

17. Valencia 18 3 7 8 17:30 16

18. Girona 17 3 6 8 15:33 15

19. Levante 17 3 4 10 20:29 13

20. Oviedo 17 2 5 10 7:26 11

POGLEDAJTE VIDEO: Hrvatski nogometni savez trese veliki skandal, što će biti sa Svetinom?

Real MadridLa Liga
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Izdvojeno
Još iz rubrike
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
GLAVA, DESNA, LIJEVA /
Što bi Hajduk dao za ovog Gonzala Garciju: Pogledajte 'pravi' hat-trick i zašto Mbappe ne nedostaje