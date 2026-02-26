Rijeka na korak do ostvarenja sna: 'Ništa nije gotovo, na to će trebati paziti'

Rijeka na svojoj Rujevici u četvrtak (18.45) u uzvratnoj utakmici protiv Omonije traži potvrdu pobjede u prom susretu na Cipru (1:0) i prolazak u osminu finala Konferencijske lige. Uzvratnu utakmicu, u koju Riječani ulaze sa značajnom prednošću, za Net.hr najavio je legendarni igrač Rijeke i bivši hrvatski reprezentativac Daniel Šarić.

"Mislim da su se stvari dosta promijenile. Rekao bih da je Omonia prije prve utakmice bila lagani favorit, ali s ovim dobrim rezultatom na Cipru, mislim da Rijeka sad ima veće šanse za prolaz. Rijeka igra puno bolje na Rujevici nego vani, tako da očekujem dobru kvalitetnu utakmicu i prolaz Rijeke", istaknuo je Šarić na početku razgovora.

Foto: Jonathan Moscrop/Zuma Press/Profimedia

Prva utakmica bila je vrlo dramatična, rezultat je mogao otići na bilo koju stranu, a Riječani mogu biti prezadovoljni s obzirom na to da je najbolji igrač dvoboja bio njihov vratar Martin Zlomislić.

"Vjerujem da će Rijeka biti bolja. Kao što sam rekao, Rijeka je bolja puno na Rujevici nego što je to vani. U prvoj utakmici Omonia je imala svoje šanse, ali za napraviti jedan dobar veliki rezultat uvijek treba malo sreće. Rijeka ju je u tom trenutku imala, uspjela je iskoristiti svoju šansu i ne vidim razloga zašto ne bi prošla dalje. Omonia je sada u prvenstvu izgubila utakmicu, ranjiva je. Utakmica neće biti lagana, to je sigurno."

Foto: Rafal Baranski/Zuma Press/Profimedia

"Ništa nije gotovo, ali šanse Rijeke su nakon prve utakmice naglo porasle i sigurno da će Rijeka igrati vjerojatno malo drugačije. Ne treba srljati od početka. Rijeci više odgovara kada igra na neke polukontre i kontre", smatra Šarić.

Omonia je u prvoj utakmici pokazala da može biti jako opasna. Rijeka će morati biti na najvišoj razini jer, unatoč pozitivnom rezultatu, sve bi se moglo iznenada promijeniti.

"Omonia je svoje velike šanse imala iz kontri, trebat će paziti na situacije kad izgubi loptu i kad ima malo više prostora iza svojih leđa. Omonia ima dosta brze igrače i može napraviti štetu, naravno. Ali s ovim rezultatom Rijeka može puno drugačije i pametnije igrati."

"Rezultat nam odgovara i način igre će Rijeka promijeniti, iz postavljene situacije će tražiti rupe u obrani Omonije, a vidjeli smo da su i oni ranjivi, zaključuje Šarić.

