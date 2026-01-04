HNS-u prijeti kaos ogromnih razmjera: Krovna organizacija ima ove dvije opcije

Glavni tajnik HNS-a Tomislav Svetina uhvaćen je u društvu Zdravka Mamića pa HNS sada trese skandal.

U restoranu u BiH bili su i čelni čovjek Lokomotive i član IO-a HNS-a Božidar Šikić te Neven Šprajcar koji se nedavno povukao s dužnosti koju je obnašao u HNS-u.

Nekadašnji glavni čovjek Dinama, ali već dugo i bjegunac od hrvatskog pravosuđa, u svom je BiH, u popularnom tamošnjem restoranu Udovice, ugostio poznanike i prijatelje, a sve su kamerom zabilježili gosti sa susjednih stolova.

Fotografiju je objavila Slobodna Dalmacija, a Sportske novosti doznaju kako bi večera za neke mogla biti kobna. Stav je mnogih iz Izvršnog odbora HNS-a kako bi najbolje bilo da druga najodgovornija osoba hrvatskog nogometa sama podnese ostavku.

Veliki skandal

"Predsjednik HNS-a Marijan Kustić i njegovih 16 članova Izvršnog odbora, među kojima je i Šikić, imaju samo dva smjera: jedan je smjena glavnog tajnika na Izvršnom odboru, te kasnije na Skupštini Šikića, a drugi je uvođenje hrvatskog nogometa u kaos čije se dimenzije ne mogu do kraja ni predvidjeti", piše SN i zaključuje:

"Kakav kredibilitet može imati HNS, kakvu vjerodostojnost pred akterima na nogometnoj sceni u bilo kojem kontekstu ako to ne naprave? Nikakav. Prvi nezadovoljnici po bilo kojoj osnovi, od neke pogreške suca nadalje, ne presiječe li se to, vikat će "mafija, močvara..." I tko će im imati argumente oponirati?"

Podsjetimo, Mamić je pobjegao u BiH dan prije prve presude Županijskog suda u Osijeku u lipnju 2018. na temelju koje je osuđen na šest i pol godina zatvora. Napustio je Hrvatsku prije gotovo osam godina te se skrasio u BiH, a od tada službeno više nema nikakve veze s hrvatskim nogometom.

