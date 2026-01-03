Hoće li 'tajni čvenk' velikih faca sa Zdravkom Mamićem uzrokovati novi potres u HNS-u?

Glavni tajnik HNS-a Tomislav Svetina, zatim čelni čovjek Lokomotive i član izvršnog odbora HNS-a Božidar Šikić te Neven Šprajcer, nekadašnji zamjenik glavnog tajnika i voditelja natjecanja HNS-a, uhvaćeni su u društvu Zdravka Mamića, a sve skupa je izazvao veliku buru u hrvatskoj nogometnoj javnosti.

Nekadašnji glavni čovjek Dinama, ali već dugo i bjegunac od hrvatskog pravosuđa, u svom je BiH, u popularnom tamošnjem restoranu Udovice, ugostio poznanike i prijatelje, a sve su kamerom zabilježili gosti sa susjednih stolova.

"Kakav bi trebao biti moj interes da se sastajem s Mamićem kojeg nisam vidio od 2018. godine?", pišu Sportske novosti kako protupitanjem drugi najmoćniji čovjek Saveza odgovara na novinarski upit kako je i zašto došlo do problematičnog 'čvenka'.

Mamić je pobjegao u BiH dan prije prve presude Županijskog suda u Osijeku u lipnju 2018. na temelju koje je osuđen na šest i pol godina zatvora. Napustio je Hrvatsku prije gotovo osam godina te se skrasio u BiH, a od tada službeno više nema nikakve veze s hrvatskim nogometom.

Međutim, nekolicini važnih ljudi iz hrvatskog nogometnog svijeta očito je ostao u lijepom sjećanju, a ostaje za vidjeti kako će to riješiti prvenstveno Marijan Kustić. Sportske novosti ističu kako bi s obzirom na magnitudu potresa bilo logično da Kustić odmah za ponedjeljak ujutro sazove izvanrednu sjednicu nogometne vlade.

