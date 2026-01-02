Što radi glavni tajnik HNS-a kod Mamića u bijegu? Uhvaćen kod Zdravka s još dva 'velika lika'

Nekadašnji glani čovjek Dinama, ali već dugo i bjegunac od hrvatskog pravosuđa, Zdravko Mamić uhvaćen je u zanimljivom društvu.

Mamić je pobjegao u BiH dan prije prve presude Županijskog suda u Osijeku u lipnju 2018. na temelju koje je osuđen na šest i pol godina zatvora, a napustio je Hrvatsku prije gotovo osam godina te se skrasio u BiH, a od tada službeno više nema nikakve veze s hrvatskim nogometom.

No, nekolicini važnih ljudi iz hrvatskog nogometnog svijeta očito je ostao u lijepom sjećanju. Tako Slobodna Dalmacija donosi fotografije i dokaze kako su glavni tajnik HNS-a Tomislav Svetina, čelni čovjek Lokomotive i član izvršnog odbora HNS-a Božidar Šikić te Neven Šprajcer, nekadašnji zamjenik glavnog tajnika i voditelja natjecanja HNS-a, posjetili Mamića.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Susret se odvio u jednom tamošnjem restoranu, a nisu poznati detalji razgovora niti razlog njihova susreta.

POGLEDAJTE VIDEO: Krcata Arena protiv Njemačke otpratit će Hrvatsku na EP: 'Jedva čekamo opet osjetiti tu atmosferu'