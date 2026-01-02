FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
MUČKO MJESTO /

Što radi glavni tajnik HNS-a kod Mamića u bijegu? Uhvaćen kod Zdravka s još dva 'velika lika'

Što radi glavni tajnik HNS-a kod Mamića u bijegu? Uhvaćen kod Zdravka s još dva 'velika lika'
×
Foto: Rtl Danas

Mamić je nekolicini važnih ljudi iz hrvatskog nogometnog svijeta očito ostao u lijepom sjećanju

2.1.2026.
20:58
Sportski.net
Rtl Danas
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

Nekadašnji glani čovjek Dinama, ali već dugo i bjegunac od hrvatskog pravosuđa, Zdravko Mamić uhvaćen je u zanimljivom društvu. 

Mamić je pobjegao u BiH dan prije prve presude Županijskog suda u Osijeku u lipnju 2018. na temelju koje je osuđen na šest i pol godina zatvora, a napustio je Hrvatsku prije gotovo osam godina te se skrasio u BiH, a od tada službeno više nema nikakve veze s hrvatskim nogometom. 

No, nekolicini važnih ljudi iz hrvatskog nogometnog svijeta očito je ostao u lijepom sjećanju. Tako Slobodna Dalmacija donosi fotografije i dokaze kako su glavni tajnik HNS-a Tomislav Svetina, čelni čovjek Lokomotive i član izvršnog odbora HNS-a Božidar Šikić te Neven Šprajcer, nekadašnji zamjenik glavnog tajnika i voditelja natjecanja HNS-a, posjetili Mamića. 

Susret se odvio u jednom tamošnjem restoranu, a nisu poznati detalji razgovora niti razlog njihova susreta. 

POGLEDAJTE VIDEO: Krcata Arena protiv Njemačke otpratit će Hrvatsku na EP: 'Jedva čekamo opet osjetiti tu atmosferu'

Zdravko MamićHnsTomislav Svetina
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Izdvojeno
Još iz rubrike
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
MUČKO MJESTO /
Što radi glavni tajnik HNS-a kod Mamića u bijegu? Uhvaćen kod Zdravka s još dva 'velika lika'