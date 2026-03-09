Provjerite ladice! Jedna Pokémon karta prodana je u vrijednosti od dvije luksuzne vile

Za više od 15 milijuna eura mogli biste kupiti luksuznu vilu na jadranskoj obali, vozni park najprestižnijih sportskih automobila ili omanji privatni otok. Ili biste, pak, sav taj novac mogli uložiti u jedan jedini komad kartona s likom žutog električnog miša.

Upravo se to dogodilo prošloga mjeseca kada je jedna Pokémon kartica prodana za nevjerojatnih 15,2 milijuna eura (16,492 milijuna američkih dolara), srušivši time svjetski rekord za najskuplju kolekcionarsku karticu ikad prodanu na aukciji.

Ovaj povijesni trenutak, ovjeren i od strane Guinnessove knjige rekorda, nije samo vijest za uski krug entuzijasta, već jasan pokazatelj da je hobi iz djetinjstva milenijalaca prerastao u ozbiljno tržište alternativnih investicija, gdje se nostalgija pretvara u višemilijunsku imovinu.

Sveti gral među kolekcionarima

U središtu priče nalazi se kartica poznata kao "Pikachu Illustrator". Smatra se "Svetim gralom" Pokémon svijeta iz nekoliko ključnih razloga. Prvo, nikada nije bila dostupna u slobodnoj prodaji.

Izvorno je dodijeljena kao nagrada pobjednicima natječaja za ilustraciju koji je 1998. godine organizirao japanski časopis CoroCoro Comic. Procjenjuje se da postoji samo trideset i devet primjeraka na svijetu.

Ono što prodani primjerak čini apsolutno jedinstvenim jest njegova ocjena stanja. Profesionalna agencija za autentifikaciju (PSA) ocijenila ga je savršenom ocjenom "Gem Mint 10", što znači da je kartica u besprijekornom, gotovo tvorničkom stanju.

To je jedini poznati primjerak "Pikachu Illustrator" kartice na svijetu koji nosi tu najvišu moguću ocjenu, čime je njezina vrijednost postala astronomska.

Foto: Shutterstock

Od hrvačkog ringa do aukcijske kuće

Priča o putu ove kartice do rekordne cijene jednako je živopisna kao i njezin holografski odsjaj. Prethodni vlasnik, youtuber i profesionalni hrvač Logan Paul, kupio ju je 2021. godine za tada također rekordnih 4,8 milijuna eura.

Međutim, Paul karticu nije zaključao u sef. Pretvorio ju je u kulturnu ikonu tako što ju je nosio u posebno izrađenoj dijamantnoj ogrlici tijekom svog WWE debija na WrestleManiji, izlažući je pred milijunskom publikom.

Time je od rijetkog kolekcionarskog predmeta stvorio globalno prepoznatljiv simbol statusa i bogatstva. Aukcija, koju je vodila kuća Goldin, prenošena je uživo, a trenutak proglašenja pobjedničke ponude popraćen je kišom konfeta i službenom potvrdom Guinnessovog suca.

U teatralnom stilu, Paul je pobjedniku aukcije, AJ-u Scaramucciju, osobno predao karticu, objesivši mu oko vrata spomenutu dijamantnu ogrlicu.

Novi vlasnik i njegova "planetarna potraga za blagom"

Kupac koji je ispisao ček s osmeroznamenkastim iznosom je AJ Scaramucci, rizični kapitalist i sin bivšeg direktora komunikacija Bijele kuće, Anthonyja Scaramuccija. Njegova izjava nakon kupnje otkrila je da je ovo tek početak ambicioznog plana koji je nazvao "planetarnom potragom za blagom".

"Planiram kupiti fosil T-Rexa, kupit ću Deklaraciju o neovisnosti i neću se tu zaustaviti. Ovo je tek početak", izjavio je Scaramucci, pozicionirajući kupnju Pokémon kartice ne kao hobi, već kao prvu akviziciju u stvaranju kolekcije najznačajnijih kulturnih artefakata na svijetu. Njegov ulazak na tržište potvrđuje rastući trend među ultra bogatim pojedincima koji rijetke kolekcionarske predmete vide kao sigurnu alternativnu investiciju, otpornu na inflaciju i volatilnost tradicionalnih tržišta.

Foto: Shutterstock

Više od hobija: Tržište koje ne poznaje granice

Dok se milijuni vrte oko jedne kartice, šire tržište kolekcionarstva doživljava neviđeni procvat. Prodaja Pokémon kartica na platformama poput Walmarta i eBaya bilježi troznamenkasti rast iz godine u godinu.

Pokémon, kao najveća svjetska medijska franšiza s ukupnim prihodom većim od 135 milijardi eura, postao je više od crtića i videoigara; postao je globalni brend čija materijalna imovina sada nadmašuje vrijednost legendarnih sportskih memorabilija. Do ove prodaje, rekord je držala košarkaška kartica s potpisima Michaela Jordana i Kobea Bryanta. Sada, na vrhu stoji jedan žuti električni miš.

Ipak, ova komercijalizacija izaziva i zabrinutost kod dugogodišnjih kolekcionara. Mnogi se žale kako je investicijska groznica zasjenila izvornu radost sakupljanja i igranja. Problem "skalpiranja", gdje pojedinci masovno kupuju paketiće kako bi ih preprodali po višim cijenama, frustrira roditelje i djecu, kojima je hobi postao nedostupan. Za mnoge, prizor roditelja koji djetetu otima rijetku karticu jer "vrijedi puno novca" tužan je pokazatelj smjera u kojem se hobi kreće.