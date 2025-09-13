Nema milenijalca koji ih nije obožavao, a sada ih možeš skupit sve: Pokémoni dobili svoj Tamagotchi

Prije nego što su TikTok trendovi i Instagram zavladali svijetom, Pokémoni su još početkom 2000-ih imali svoj veliki trenutak, kada su crtani i video igre osvojili djecu i tinejdžere, a milenijalci i rani Z-generacijski klinci znali su sve Pokémone napamet i raspravljali koji je najbolji, dok su skupljali kartice i sanjali da će jednog dana imati vlastitu pokemon loptu u stvarnom životu - taj dan sada dolazi, ali u obliku Tamagotchija.

Pokémon i japanski proizvođač igračaka Takara Tomy predstavili su Poke-Nade Monster Ball, novu interaktivnu Tamagotchi igračku koja će biti dostupna u Japanu od 11. listopada 2025. godine. Ova digitalna Pokémon lopta omogućava igračima da njeguju i komuniciraju s više od 150 različitih Pokémona, uključujući Pikachu, Eevee, Lucario, Sylveon, Sprigatito, Fuecoco i Quaxly.

Foto: Profimedia

Foto: Profimedia

Prednarudžbe su već rasprodane...

Poke-Nade Monster Ball sadrži zaslon osjetljiv na dodir koji reagira na način i trajanje dodira, omogućujući različite reakcije Pokémona. Igrači mogu hraniti, igrati se, petljati i sudjelovati u borbama, a sve interakcije bilježe se u dnevniku, baš kao pravi Tamagotchi. Sedam od 157 Pokémona, uključujući Pikachu, Eevee, Sprigritto, Fuecoco, Quaxly, Lucario i Sylveon, imaju detaljniju animaciju i glasovne efekte.

Iako je početno izdanje ograničeno na Japan, uređaj nudi opciju odabira engleskog jezika, što olakšava korištenje i za međunarodne korisnike. Cijena Poke-Nade Monster Ball iznosi oko 43 eura, a prednarudžbe su već rasprodane na Amazonu.

