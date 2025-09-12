Čak 99% ljudi ovdje nije moglo pronaći mačku: Ako vi uspijete, imate oči sokolove

Detektivski izazovi već neko vrijeme osvajaju društvene mreže, a posebno su popularni oni u kojima treba pronaći životinju vješto stopljenu s okolinom.

Jedan takav zadatak ovih je dana zaokupio pažnju korisnika Reddita. Na objavljenoj fotografiji prikazana je poznata Crkva Svetog groba u Jeruzalemu, a između povijesnih zidina i kamenih detalja sakrila se maca koju je gotovo nemoguće odmah uočiti.

'Ovo je bilo jako teško'

Mnogi su korisnici pažljivo proučavali fotografiju, ali mačku jednostavno nisu uspijevali pronaći. Tek je nekolicina onih s izuzetno dobrim okom uspjela uočiti gdje se vješto sakrila.

"Jako dugo mi je trebalo čak i nakon što sam vidio odgovor", "To je apsolutno teško", "Wow. Lijepa kamuflaža", "Trebalo puno vremena, dobro skriveno", "Ne mogu uočiti", "Bojim se da mačka uopče ne postoji", "Još uvijek ne vidim. Čak ni s nagovještajima. Može li netko staviti odgovor na sliku, molim vas", pisali su.

Gdje se nalazi mačka?

Iako su neki korisnici u jednom trenutku posumnjali da mačke uopće nema na fotografiji, ona je doista tamo. Sakrila se iza zelenog najlona s desne strane, a ako pažljivije pogledate, vidjet ćete kako siva maca mirno sjedi na kamenu, gotovo stopljena s okolinom.