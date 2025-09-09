Ovaj zadatak mogu riješiti samo oni s najoštrijim umom: Ako pronađete drukčiju kocku, vi ste genije

Zagonetke u stilu "pronađi razliku" ili "pronađi uljeza" postale su pravi hit na društvenim mrežama, a korisnici diljem svijeta uživaju u izazovima koji testiraju njihovu pažnju i sposobnost opažanja.

Ovi interaktivni zadaci ne samo da pružaju zabavu, već omogućuju korisnicima da se natječu tko će brže uočiti skrivene detalje.

Jedan od takvih zadataka privukao je veliku pažnju među Redditorima. Na fotografiji se nalazi 21 kockica iz društvenih igara, sve naizgled istih dimenzija i oblika.

Razlikuju se samo po brojevima od jedan do šest. Međutim, to nije jedina tražena razlika. Pravi izazov bio je pronaći kockicu koja dolazi od drugog proizvođača i koja se izdvaja među ostalim kockicama.

Korisnici nagađali

Zadatak nije bio nimalo jednostavan. Korisnici su nudili različita rješenja, neki su uspjeli pronaći ispravan odgovor, dok su drugi pogrešno interpretirali što se zapravo traži.

"Ja pretpostavljam da broj šest sa strane ima drugačiju orijentaciju od onih koje možete vidjeti na kockicama s četiri na vrhu. Pod pretpostavkom da su obične kockice gdje su tri i četiri jedno nasuprot drugome, ovo se činilo kao jaka naznaka", "Broj četiri skroz lijevo, točkice su drugačije teksture", "Ovo je dobro! Hvala", "Postoji samo jedan broj dva, očito ga je napravio netko drugi, a ne proizvođač koji je napravio modele tri, četiri, jedan i šest", bili su samo neki od komentara.

Koje je rješenje?

Međutim, čudna kockica nalazi se na najlijevoj strani slike i jasno prikazuje broj tri. Iako na prvi pogled izgleda kao sve ostale kockice, zapravo se ističe zbog nekoliko specifičnih detalja.

Naime, glavna razlika leži u tome što ova kockica ima kvadratnu, a ne zaobljenu stranu, što odmah odskače od uobičajenog izgleda standardnih kockica. Osim toga, razmak između brojeva na njenim stranama je nešto drugačiji.