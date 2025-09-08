Noć iz horora: Neprekidna zvonjava na vratima, kamere prazne, a onda su otkrili tko je nepozvani gosti

Priče o jezivim događajima u kućama nisu rijetkost. Dok se neki slučajevi doista povezuju s paranormalnim pojavama, mnogi se na kraju pokažu tek kao nesporazumi ili, pak, smiješne pogreške.

Tako je bilo i u Bavarskoj, gdje je jedna obitelj proživjela noć straha, a završila u suzama od smijeha.

Zvono zvoni

Tridesetogodišnji supružnici Lisa i Dominik spremali su se za spavanje. Sin Noah, star sedam godina, igrao se na katu s rođakom Christianom. Kuća je bila tiha, sve dok oko 22 sata nije počelo neprekidno zvoniti zvono na ulaznim vratima.

"Nisam osoba koja otvara vrata nakon deset navečer. Isprva sam mislila da su to tinejdžeri iz napuštene kuće preko puta", prisjetila se Lisa u razgovoru za jedan strani medij.

Foto: Shutterstock

Zvono ne prestaje, a kamera ne otkriva počinitelja

Zvonjenje nije prestajalo, a ubrzo je zazvonio i telefon. Nazvala ju je šogorica iz kata iznad i pitala ima li i kod nje isto iskustvo. Obje su se složile da im netko ili nešto uporno zvoni. Situacija je postala uznemirujuća, tim više što senzori pokreta i nadzorna kamera nisu zabilježili nikakvu aktivnost.

U strahu da bi se moglo raditi o provali ili nekoj drugoj opasnosti, stanari su odlučili pozvati policiju.

Foto: Shutterstock

Tko je osumnjičenik?

Policijski službenici stigli su na adresu i temeljito pregledali stubište, dvorište, pa čak i podrum. No, ništa nisu pronašli. Nije bilo tragova provale, nikakvih osoba u blizini, niti ikakvih sumnjivih znakova. Zagonetno zvonjenje ostalo je bez objašnjenja.

Misterij je riješen tek kad je Dominik pažljivije pogledao portafon. Tamo je, točno preko senzora, puzao - puž golać. "Rekao sam: Znam tko je zvonio! Puž je puzao preko senzora i ostavio za sobom trag sluzi”, prisjetio se kroz smijeh.

Kad su policajci čuli za objašnjenje, ni oni nisu mogli ostati ozbiljni. Puža su uklonili s portafona, uz humorističan komentar da ga "upozoravaju na kršenje zakona", a zatim ga vratili u prirodu, na obližnju livadu.