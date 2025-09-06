Platio susjedu da mu oplodi suprugu, a kad ga je tužio nakon 72 neuspjela pokušaja, dogodio se nezamislivi obrat

Nevjerojatna priča koja se navodno dogodila prije nekoliko godina, a koja je dobila i sudski epilog, ponovno kruži društvenim mrežama, piše Fenix. Riječ je o tada 29-godišnjem D. S. iz iz Stuttgarta, koji je tužio svog susjeda F. M. jer nije ispunio obavezu iz ugovora.

Naime, D.S. je, zbog vlastite neplodnosti i velike želje za potomstvom, angažirao susjeda da oplodi njegovu suprugu. Smatrao je da je F. M. idealan kandidat jer mu je fizički sličio i bio otac dvoje djece. Za uslugu mu je platio oko 2.000 eura, piše portal oe24.at.

Uzalud se trudio

U narednih šest mjeseci, M. je ukupno 72 puta pokušao ispuniti zadatak, ali bezuspješno.

Kada supruga ni nakon tolikih pokušaja nije ostala trudna, S. je posumnjao da ga je M. prevario i inzistirao da ode na liječnički pregled. Tada je otkriveno da je i M. neplodan. D. S. je mislio kako je M. znao za svoju neplodnost pa je tužio susjeda.

Priča je dobila dodatni obrat kada se ispostavilo da djeca za koju je M, vjerovao da su njegova, zapravo nisu.

Iako javnosti nije poznato kako je slučaj pravno završio, jedno je sigurno: ova neobična sudska sapunica s vremena na vrijeme ponovno zaokupi pozornost korisnika društvenih mreža i zabavlja javnost svojom apsurdnošću.

