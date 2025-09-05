Ovo su najgore izlike za kašnjenje koje vas mogu skupo koštati: Poslodavci ih nikad ne bi prihvatili

Danas, točnije 5. rujna, obilježava se Svjetski dan kašnjenja, nekonvencionalni praznik koji nas potiče da usporimo i oslobodimo se strogih rasporeda.

Iako je povremeno kašnjenje na taj dan prihvatljivo, u svakodnevnom životu ono može biti izvor frustracija, a izlike koje koristimo često su tanke kao papir.

Od klasičnih prometnih gužvi do bizarnih susreta sa životinjama, kreativnost u smišljanju razloga za kašnjenje ponekad ne poznaje granice. Ipak, postoje izgovori koji su toliko puta korišteni da su izgubili svaku vjerodostojnost.

Postoji hrpu isprika, od onih koje su učenici rekli svojim učiteljima do onih koje zaposlenici šapću svojim šefovima. Izdvojili smo deset najgorih koje je bolje izbjegavati ako želite sačuvati svoj ugled.

1. 'Zaglavio sam u prometu'

Apsolutni klasik. Iako su prometne gužve stvarne, u doba pametnih telefona i aplikacija za navigaciju koje predviđaju zastoje, ova isprika zvuči kao da niste uložili ni minimum truda u planiranje.

Šefovi su je čuli toliko puta da je postala univerzalni kod za "krenuo sam prekasno". Navodno, čak trećina zaposlenika krivi promet za svoje kašnjenje, što ga čini najčešćom, ali i najprozirnijom izlikom.

2. 'Nisam čuo alarm'

Odmah uz prometnu gužvu, tu je i alarm koji je misteriozno zakazao. Bilo da ste ga "prespavali", isključili u snu ili vam je telefon ostao bez baterije, ovo je izgovor koji vrišti "nedostatak discipline".

Jednom se može dogoditi svakome, ali ako vam se ponavlja, vrijeme je za nabavku glasnijeg alarma ili raniji odlazak na spavanje.

3. 'Tražio sam ključeve, novčanik, mobitel'

Gubljenje bitnih stvari pet minuta prije polaska jasan je znak loše organizacije. Iako je situacija stresna za vas, drugima pokazuje da nemate uspostavljen sustav i da vas sitnice mogu izbaciti iz takta.

Mali savjet: odredite jedno mjesto za sve važne stvari i uvijek ih tamo odlažite.

Foto: Shutterstock

4. 'Mislio sam da je sastanak kasnije'

Ova izlika ne samo da je loša, već je i uvredljiva. Njome poručujete da vam sastanak ili dogovor nisu bili dovoljno važni da biste provjerili točno vrijeme. U poslovnom svijetu, to je jasan znak nepoštovanja tuđeg vremena i neprofesionalnosti.

5. Krivci su životinje

Nevjerojatno je koliko često životinje postaju uzrok kašnjenja. Jedan je učitelj čuo izliku da je učenik morao vratiti zmiju kući koju je donio u torbi.

Drugi zaposlenik tvrdio je da su ga "jeleni u borbi" držali budnim cijelu noć pa je prespavao. Popis je beskrajan: mačka koja je pala kroz strop, vjeverica u autu, krava koja blokira cestu ili, kako je jedan zaposlenik rekao svom šefu, "napao me rakun".

Ove priče su zabavne, ali i teško provjerljive, što ih čini sumnjivima.

Foto: Shutterstock

6. Problemi s garderobom

"Nisam se mogao odlučiti što ću obući" možda zvuči bezazleno, ali može eskalirati do nevjerojatnih razmjera. Jedna je zaposlenica morala ići u "hitnu kupovinu grudnjaka" jer ga je zaboravila ponijeti nakon teretane.

Druga je došla na posao s dvije različite cipele, dok je treća morala posjetiti frizera usred jutra kako bi joj iz kose izrezao četku za feniranje koja se zapetljala.

7. 'Morao sam po kavu'

U moderno doba, kofein je postao prioritet. Izgovori poput "mobilna narudžba na Starbucksu nije radila" ili "bila je gužva u pekari" postaju sve češći.

Iako mnogi suosjećaju s potrebom za jutarnjom dozom kofeina, stavljanje kave ispred poslovnih obaveza nije najbolja poruka koju možete poslati.

Foto: Shutterstock

8. 'Izgubio sam se'

U 21. stoljeću, s GPS-om u svakom džepu, ova izlika je gotovo nemoguća, osim ako ne idete na tajnu lokaciju u zabačenoj šumi.

Korištenje ove isprike za kašnjenje na poznatu lokaciju zvuči kao da podcjenjujete inteligenciju osobe kojoj to govorite.

9. 'Nisam se osjećao dobro, ali sam ipak došao'

Ovo je klasičan primjer pasivno-agresivnog izgovora. Pokušavate izazvati sažaljenje i istovremeno opravdati kašnjenje, ali često postižete suprotan efekt. Zvuči kao da tražite pohvalu za nešto što je zapravo bio vaš propust.

10. Brutalna iskrenost: 'Nisam htio doći'

Iako se iskrenost cijeni, ponekad je bolje zadržati misli za sebe. Učenici su često iskreniji pa će reći: "Nisam htio doći jer mi je rođendan" ili jednostavno "Nije mi se dalo".

Iako može biti smiješno, u profesionalnom okruženju ovakva iskrenost rijetko nailazi na odobravanje.