Stiže retrogradni Uran: Ova četiri znaka suočit će se s najintenzivnijim životnim preokretima

Pripremite se za razdoblje duboke introspekcije i neočekivanih preokreta jer Uran, planet revolucije, inovacija i iznenadnih promjena, započinje svoj godišnji retrogradni hod 6. rujna. Ovaj petomjesečni tranzit, koji će trajati sve do 4. veljače 2026., bit će jedinstven jer će se odvijati kroz dva astrološka znaka - započet će u znatiželjnim Blizancima, a zatim se vratiti u postojanog Bika kako bi dovršio poglavlje započeto još 2018. godine.

Retrogradni Uran nas podsjeća da rast ne dolazi uvijek iz kretanja prema naprijed. Njegova energija, koja se inače manifestira kao vanjski potres, sada se okreće prema unutra, potičući nas da preispitamo vlastite istine, oslobodimo se ograničavajućih uvjerenja i srušimo unutarnje zidove koje smo sami izgradili.

Iako će svi osjetiti ovaj kozmički poziv na buđenje, četiri horoskopska znaka naći će se na prekretnici i doživjeti najintenzivnije transformacije.

Što donosi retrogradni Uran?

Uran je poznat kao "veliki buditelj" zodijaka. Njegova je uloga razbiti status quo, osloboditi nas od ustajalih obrazaca i potaknuti evoluciju, kako na osobnoj tako i na kolektivnoj razini. Kada krene retrogradno, njegova disruptivna energija ne nestaje, već mijenja smjer. Umjesto vanjskog kaosa, doživljavamo unutarnju revoluciju.

Ovo je vrijeme za preispitivanje narativa koji oblikuju naš život, za povezivanje s višom sviješću i oštrijom intuicijom. Pitanja koja su dugo tinjala ispod površine sada izlaze na vidjelo, tako što traži odgovore. To je prilika da revidiramo svoje planove, otpustimo ono što više ne služi našem rastu i stvorimo čvršće temelje za budućnost.

Dvije faze kozmičkog preokreta

Ovogodišnji retrogradni hod Urana odvija se u dva čina, svaki s drugačijom energetskom pozadinom.

Prvi čin: Revolucija uma u Blizancima (6. rujna – 7. studenog 2025.)

Uran započinje svoje putovanje unatrag u zračnom znaku Blizanaca, prvi put nakon 1940-ih. Blizanci vladaju komunikacijom, mislima, informacijama i našim neposrednim okruženjem.

U ovoj fazi, Uran će uzdrmati naše mentalne sklopove. Stari načini razmišljanja, uvjerenja koja smo naslijedili i priče koje si pričamo bit će stavljeni na kušnju.

Očekujte iznenadne uvide, "aha" trenutke i potrebu da se oslobodite mentalne buke kako biste čuli vlastiti, autentični glas.

Drugi čin: Povratak korijenima u Biku (7. studenog 2025. – 4. veljače 2026.)

Nakon dva mjeseca u Blizancima, Uran se vraća u Bika na svoj posljednji "pozdravni krug". Od 2018. godine, Uran u Biku potresa naše temelje - financije, sustave vrijednosti, odnos prema materijalnom svijetu i vlastitom tijelu.

Ova završna faza retrogradnosti prilika je za integraciju svih lekcija koje smo naučili. Poziva nas da preispitamo što nam uistinu znači sigurnost, kako upravljamo resursima i jesmo li spremni otpustiti strah od nestabilnosti kako bismo pronašli istinsku slobodu.

Foto: Ai

Znakovi na prvoj crti promjena

Iako će svi osjetiti Uranovu energiju, ova četiri znaka doživjet će najdublje i najznačajnije promjene.

Blizanci: Preispitivanje vlastitog identiteta

S retrogradnim Uranom koji započinje upravo u vašem znaku, vi ste u epicentru zbivanja i na prvoj crti kozmičkih promjena. Ovo je razdoblje duboke introspekcije o tome tko ste i kamo idete - vrijeme kada se sve vaše temeljne vrijednosti, želje i strasti stavljaju pod lupu preispitivanja.

Tijekom ovog tranzita, možda ćete se osjećati izuzetno nemirno, tako što ćete preispitivati uloge koje igrate u svakodnevnom životu i etikete koje su vam drugi dodijelili kroz godine.

Vaša samosvijest će se značajno povećati, što će vam omogućiti bolje razumijevanje vlastite osobnosti, odnosa i duboko ukorijenjih uvjerenja.

Stare rane i potiskivane emocije mogu isplivati na površinu, ali samo kako bi bile konačno iscijeljene i integrirane. Ovo nije korak unazad, već prilika za rast - vaš um će se prebaciti iz prebivanja u prošlosti na svjesnu prisutnost s vlastitim mislima i osjećajima.

Ovaj tranzit djeluje kao interni "reboot" koji temeljito reprogramira vaš podsvjesni um, tako što vas oslobađa ograničavajućih uvjerenja o vlastitoj vrijednosti i sposobnostima, te ih zamenjuje snažnijim mislima koji su usklađeni s vašim autentičnim "ja".

Ovaj proces vas priprema za monumentalni sedmogodišnji boravak Urana u vašem znaku koji počinje u travnju 2026., kada će se sve ove unutarnje promjene manifestirati u vanjskom svijetu.

Ključni izazov ovog perioda je dopustiti si sumnju i nesigurnost bez umanjivanja vlastite vrijednosti - naučiti živjeti autentičnije, uskladiti svoje postupke s vrijednostima i biti istiniti prema sebi, čak i kada se suočavate s neugodnim emocijama ili sjećanjima koja se pojavljuju kao prilike za rast.

Bik: Veliko finale transformacije

Uran je u vašem znaku proveo godine, tako što vas gura izvan zone komfora i mijenjajući vaš identitet iz korijena. Ovaj dugotrajni tranzit, koji traje od 2018. godine, bio je poput kozmičke škole transformacije u kojoj ste neprestano učili lekcije o prilagodbi, otpuštanju kontrole i prihvaćanju neočekivanog.

Vaš život se temeljito promijenio - od načina na koji se vidite u ogledalu do načina na koji definirate vlastitu vrijednost i sigurnost. Ova retrogradnost predstavlja vaše veliko finale, kulminaciju svih tih godina unutarnje i vanjske revolucije. To je prilika da integrirate sve promjene kroz koje ste prošli i konačno se usidrite u novu verziju sebe koja je nastala kroz ovaj transformacijski proces.

Umjesto da se bojite nestabilnosti, sada imate priliku uvidjeti koliko ste postali fleksibilniji, hrabriji i autentičniji. To je duboki poziv da se ponovno upoznate s osobom koju ste postali, da istražite kako se vaša temeljna uvjerenja i prioriteti promijenili te da svjesno uskladite svoje vrijednosti sa svojim novim bićem.

Možda ćete otkriti da ono što vas je nekad činilo sigurnima sada djeluje ograničavajuće, ili da su se vaši snovi i ambicije potpuno preoblikovali.

Stari strahovi od promjene mogu se ponovno pojaviti tijekom ovog perioda, ali sada ih možete prepoznati kao stare echoe prošlosti - oni su samo podsjetnik na to koliko ste narasli i koliko hrabrosti ste razvili. Umjesto da vas paraliziraju, ti strahovi mogu postati kompas koji vam pokazuje koliko daleko ste stigli na svojem putovanju osobnog razvoja.

Prihvatite ovaj period kao svetu priliku za redefiniranje onoga što vam je uistinu vrijedno i dragocjeno u životu, kao i za konačno odgovaranje na pitanje tko ste sada, nakon svih ovih godina kozmičke transformacije. Ovo je vaš trenutak da se potpuno usidrite u svoju novu stvarnost i pripremite za sljedeće poglavlje vašeg života s novootkrivenom mudrošću i snagom.

Foto: Ai

Lav: Izazov za zonu komfora

Kao fiksni znak koji duboko cijeni stabilnost, tradiciju i ponos na vlastita postignuća, disruptivna i nepredvidljiva energija Urana predstavlja vam izuzetno složen i višeslojni izazov. Ovaj snažni tranzit direktno utječe na najvažnije sfere vašeg života - vašu karijeru, profesionalni razvoj, javni imidž koji ste godinama pažljivo gradili, kao i vašu ulogu i poziciju u široj zajednici.

Tijekom ovog perioda, možda ćete osjetiti duboku nesigurnost koja se proteže kroz sve aspekte vašeg profesionalnog života, ili ćete se naći u situaciji da temeljito dovedete u pitanje smjer u kojem se krećete, tako što ćete preispitivati odluke koje ste donijeli i putanje koje ste odabrali.

Stari planovi mogu se činiti zastarjeli, dok se novi pravci tek nejasno naziru na horizontu. Ova unutarnja borba između potrebe za sigurnošću i poziva na promjenu može biti posebno intenzivna za vaš znak.

Umjesto da čekate dramatične vanjske promjene ili pokušavate forsirati velike poteze, stoga vam se savjetuje da se u ovom osjetljivom periodu okrenete dubinskom unutarnjem radu i samorefleksiji.

Ovo je rijetka i dragocjena prilika da temeljito preispitate i uskladite svoje ambicije, ciljeve i profesionalne težnje sa svojim najautentičnijim "ja" - onim što uistinu jeste u svojoj srži, a ne s onim što drugi očekuju od vas ili s ulogama koje su vam društvene konvencije nametnule.

Ovaj period zahtijeva posebnu vrstu hrabrosti - hrabrost da se suočite s vlastitim strahovima, da preispitate svoje prioritete i da možda otpustite neke od vanjskih simbola uspjeha koji više ne rezoniraju s vašom unutarnjom istinom.

Strpljenje će se definitivno isplatiti tijekom ovog tranzita, jer će vam omogućiti da dublje razumijete vlastite motivacije i želje. Do proljeća ćete imati značajno jasniju i kristalniju viziju svog profesionalnog puta, kao i bolji uvid u to kako želite da vas vanjski svijet percipira i pamti.

Vodenjak: Interni 'reboot' sustava

Uran je vaš vladajući planet, što znači da je svaki njegov pokret za vas duboko osoban i transformacijski na načine koje drugi znakovi možda neće u potpunosti razumjeti. Ova retrogradnost djeluje kao sveobuhvatan unutarnji "reboot" sustava - temeljito reprogramiranje koje zahvaća sve razine vašeg bića, od najdubljih emocionalnih slojeva do svakodnevnih rutina i navika.

Ovaj kozmički proces pomaže vam da s kristalnom jasnoćom vidite koji odnosi u vašem životu stvarno doprinose vašem rastu, a koji vas možda drže u starim obrascima koji više ne služe vašoj evoluciji.

Možda ćete otkriti da neki ciljevi koje ste godinama slijedili zapravo nisu vaši, već naslijeđeni od obitelji ili društva, dok će se istovremeno dijelovi vašeg identiteta koji su dugo bili potiskivani početi jasnije manifestirati.

Ovo je rijetko i dragocjeno vrijeme da se svjesno povučete korak unatrag iz vanjskog vreva kako biste temeljito preispitali i izgradili značajno čvršće temelje za budućnost koju uistinu želite. Ovaj proces zahtijeva hrabrost da se suočite s dubokim, možda neugodnim pitanjima koja se pojavljuju iz dubina vaše psihe - pitanjima o tome tko ste uistinu, što želite postići i kakav trag želite ostaviti u svijetu.

Dopustite si potpuno emocionalno iscjeljenje starih rana koje možda nisu bile adekvatno obrađene, kao i svjesno otpuštanje svega što vas koči - bilo da se radi o ograničavajućim uvjerenjima o vlastitim sposobnostima, toksičnim odnosima koji crpe vašu energiju, ili nerealiziranim snovima koji više ne rezoniraju s vašom trenutnom vizijom života.

Važno je razumjeti da to nije korak unazad ili znak slabosti, već mudro prikupljanje snage i zalet za hrabar, svjestan skok prema naprijed u autentičniju verziju sebe.