Sijamske blizanke rodile bebu? Dvije glave, dva srca, ali ispod pojasa - sve dijele
Beba je viđena u autosjedalici u Minnesoti sredinom kolovoza, a blizanke se od tada nisu oglasile
Sijamske blizanke Abby i Brittany Hensel objavile su misterioznu objavu na društvenim mrežama nakon što su viđene s novorođenčetom. Pratitelji su odmah počeli nagađati je li beba njihova, piše Metro.co.uk.
Beba je viđena u autosjedalici u Minnesoti sredinom kolovoza, a blizanke se od tada nisu oglasile.
Međutim, objavile su video na TikToku s kompilacijom slika s malom bebom uz opis "blagoslovljeni".
Objava je ostavila obožavatelje s upitnikom iznad glave, ali nije dala potvrdu je li beba njihova.
Blizanke, 35-godišnjakinje, proslavile su se na reality TV-u i prvi put su se pojavile u Oprah Winfrey Showu 1996. godine kada su imale samo šest godina.
Abby i Brittany su još 2003. godine nagovijestile da žele imati djecu u dokumentarcu "Joined for Life“.
Abby je udana
Jedna od blizanki, Abby, udala se za Joshuu Bowlinga 2021. godine, ali fotografije su objavljene tek prije godinu dana.
Joshua je na svom Facebooku podijelio fotografiju s vjenčanja, na kojoj su par i Brittany.
Abby je također postala maćeha Joshuinoj kćeri iz prethodne veze, prema TMZ-u.
Sestre, koje rade kao učiteljice u Minnesoti, najrjeđe su sijamske blizanke jer potječu od jedne oplođene jajne stanice koja se nije u potpunosti odvojila u maternici.
U siječnju ove godine otkrili su kako su im tijela djelomično spojena. Imaju dva mozga, dvije leđne moždine i dva srca, ali zajedničke organe ispod struka.
Abby kontrolira desnu ruku i nogu, a Brittany lijevu. Svaka blizanka ima drugačiji apetit jer im dva želuca i jednjaka funkcioniraju neovisno.
S obzirom na zajedničke organe, postavlja se pitanje - ako su dobile bebu, koja od njih je službeno majka.
