Sijamske blizanke rodile bebu? Dvije glave, dva srca, ali ispod pojasa - sve dijele

Sijamske blizanke Abby i Brittany Hensel objavile su misterioznu objavu na društvenim mrežama nakon što su viđene s novorođenčetom. Pratitelji su odmah počeli nagađati je li beba njihova, piše Metro.co.uk.

Beba je viđena u autosjedalici u Minnesoti sredinom kolovoza, a blizanke se od tada nisu oglasile.

Međutim, objavile su video na TikToku s kompilacijom slika s malom bebom uz opis "blagoslovljeni".

Objava je ostavila obožavatelje s upitnikom iznad glave, ali nije dala potvrdu je li beba njihova.

Blizanke, 35-godišnjakinje, proslavile su se na reality TV-u i prvi put su se pojavile u Oprah Winfrey Showu 1996. godine kada su imale samo šest godina.

Abby i Brittany su još 2003. godine nagovijestile da žele imati djecu u dokumentarcu "Joined for Life“.

Abby je udana

Jedna od blizanki, Abby, udala se za Joshuu Bowlinga 2021. godine, ali fotografije su objavljene tek prije godinu dana.

Foto: Tiktok/screenshot

Joshua je na svom Facebooku podijelio fotografiju s vjenčanja, na kojoj su par i Brittany.

Abby je također postala maćeha Joshuinoj kćeri iz prethodne veze, prema TMZ-u.

Sestre, koje rade kao učiteljice u Minnesoti, najrjeđe su sijamske blizanke jer potječu od jedne oplođene jajne stanice koja se nije u potpunosti odvojila u maternici.

U siječnju ove godine otkrili su kako su im tijela djelomično spojena. Imaju dva mozga, dvije leđne moždine i dva srca, ali zajedničke organe ispod struka.

Abby kontrolira desnu ruku i nogu, a Brittany lijevu. Svaka blizanka ima drugačiji apetit jer im dva želuca i jednjaka funkcioniraju neovisno.

S obzirom na zajedničke organe, postavlja se pitanje - ako su dobile bebu, koja od njih je službeno majka.

POGLEDAJTE VIDEO: Iza njih posljednja operacija, Kristina i Valentina uskoro slave 4. rođendan