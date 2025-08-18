Jedno tijelo, dvije glave, jedna plaća, dvije diplome: Jesu li sijamske blizanke prave 'žrtve' kapitalizma?

Sijamske blizanke Abby i Brittany (34) pravno se smatraju dvjema odvojenim osobama. Imaju zasebne vozačke dozvole, a jedna je u braku. Abby se udala za veterana američke vojske Josha Bowlinga 2021. godine, piše News.com.au.

Međutim, samo u jednom segmentu njihovog života one su jedno - i to na poslu.

Sestre su rođene s dicefalnim parapagusom, gdje su dvije glave pričvršćene za jedno tijelo.

Svaka ima vlastiti mozak, srce, želudac i pluća, ali dijele iste organe ispod struka, kao i isti krvotok.

Pišu, jedu, trče i voze automobil samostalno i u savršenoj sinkronizaciji, zahvaljujući koordiniranom mozgu i živčanom sustavu.

No, iako su pravno individue, što znači da mogu sklapati ugovore, pa čak i vjenčati se pojedinačno nedavno se pojavila informacija da se sestre bore da ih priznaju kao indivue na radnom mjestu.

Američke sestre, koje rade kao učiteljice petog razreda u Minnesoti, otkrile su da dijele svoje odgovornosti na poslu, ali primaju samo jednu plaću.

"Očito shvaćamo da ćemo dobiti jednu plaću jer radimo posao za jednu osobu“, rekla je Abby davno za BBC.

"Kada steknemo iskustvo, željele bismo pregovarati, s obzirom na to da imamo dvije diplome i jer možemo dati dvije različite perspektive ili podučavati na dva različita načina", dodala je Abby koja kontrolira desnu stranu zajedničkog tijela.

Brittany, sijamska blizanka s lijeve strane tijela, dodala je:

"Jedna može podučavati, a druga može pratiti i odgovarati na pitanja. Dakle, u tom smislu možemo raditi za više od jedne osobe“, pojasnila je.

Morale su duplo platiti

Kako bi se kvalificirale kao učiteljice, njih dvije su morale platiti i položiti dva odvojena sveučilišna studija.

Iako je ova informacija otkrivena još 2013. godjne, nedavno se ponovno postavilo pitanje na društvenim mrežama s obzirom na drugačiju socijalnu klimu.

"Abby i Brittany, poznate sijamske blizanke, morale su platiti dvije odvojene školarine, ali sada zarađuju samo jednu plaću na svom poslu“, stoji u nedavnoj objavi koju je podijelio jedan korisnik Instagrama.

Mnogi su se složili s njim, izjavivši da se to "ne čini poštenim“, dok su drugi dovodili u pitanje može li netko tražiti naknadu ako joj fizičko stanje onemogućuje da dobije vlastiti posao.

"Koje god sveučilište natjeralo ove blizanke da plate dvije školarine, mora izgubiti akreditaciju“, bjesnila je jedna.

"One su blizanke, dvije osobe. To implicira da su obje samo pola osobe, to je neoprostivo“, dodala je druga.

"To je šokantno, to su dvije različite osobe, dva različita mozga, trebaju im dvije plaće“, rekla je jedna žena.

'Situacija je komplicirana'

"Ovo je odvratno ponašanje od strane onih koji su na vlasti!!“, piše jedna korisnica.

Neki su također istaknuli da je situacija "komplicirana“, dodajući da je teško shvatiti što je "ispravno učiniti“ s obzirom na rijetkost njihove situacije.

Abby i Brittany proslavile su se u reality showu koji je pratio njihove najvažnije životne događaje, uključujući maturu i traženje posla. Gostovale su u Oprah Winfrey Showu 1996. godine.

Dok su odrastale, njihovi roditelji Patty i Mike poticali su ih da budu svoje te su oboje razvili vrlo različite osobnosti i ukuse.

Abby je poznata kao energična i tvrdoglava, dok se Brittany smatra šaljivdžijom u obitelji.

Abby se tajno udala za svog supruga 2021. godine (sa sestrom uz sebe, naravno), a sestre su za tu priliku odjenule čipkastu haljinu.

Vjenčanje je otkriveno tek 2024. godine nakon što su američki mediji dobili dokumente o vjenčanju, što je potaknulo sestre da na internetu podijele nikad prije viđene fotografije.

Kada su se blizanke Hensel rodile 7. ožujka 1990., liječnici su upozorili njihove roditelje da vjerojatno neće preživjeti noć.

To se predviđanje pokazalo potpuno pogrešnim, a sestre su svakodnevno inspirirale ljude diljem svijeta svojim pozitivnim stavom prema životu.

