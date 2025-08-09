Ponovno zajedno nakon 27 godina: Bile su glavne protivnice u 'Zamki za roditelje'

Gotovo 27 godina nakon što su se prvi put našle na istom filmskom setu, glumice Lindsay Lohan (39) i Elaine Hendrix (54) ponovno su pred kamerama. Nekadašnje “protivnice” iz filma Zamka za roditelje iz 1998. sada dijele kadar u nastavku filma Šašavi petak, a povodom premijere Lohan je na Instagramu podijelila zajednički selfie sa snimanja.

“Danas je 8. kolovoza i to znači samo jedno – Šašaviji petak stigao je u kina! Sretan dan premijere – evo i nekoliko fotki sa seta”, napisala je glumica. Upravo je fotografija s Hendrix izazvala najviše reakcija, a obožavatelji su s oduševljenjem pozdravili povratak ovog omiljenog filmskog dua.

Na slici Hendrix nosi elegantnu bijelu košulju i crnu traku u kosi, dok je Lohan odabrala ležernu kombinaciju majice i oversized blejzera.

U Zamci za roditelje Lohan je, tada kao 11-godišnjakinja, glumila blizanke Hallie i Annie, dok je Hendrix utjelovila Meredith Blake – mladu i ambicioznu zaručnicu njihova oca koju su blizanke odlučile “izbaciti iz igre”.

