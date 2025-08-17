Ovo je prvi izdani CD: Objavljen je na današnji dan prije 43 godine, evo tko je autor

Na današnji dan, točnije 17. kolovoza 1982. objavljen je prvi glazbeni CD prema standardima koje su razvili Sony i Philips. Bio je to album "The Visitors", švedske pop senzacije ABBA.

Taj trenutak, iako tada možda neprimjetan široj javnosti, označio je rođenje Compact Disca (CD-a) i pokrenuo tehnološku revoluciju koja je zauvijek promijenila način na koji slušamo, pohranjujemo i konzumiramo glazbu.

Bio je to prvi korak u prijelazu s analognog na digitalno doba zvuka.

Partnerstvo koje je promijenilo svijet

Iako je Philips pritisnuo taj prvi disk, priča o CD-u priča je o vizionarskoj suradnji dvaju tehnoloških divova. Još 1979. godine, nizozemski Philips i japanski Sony udružili su snage, jer su prepoznali da će zajedničkim naporima lakše stvoriti univerzalni standard za digitalni audio.

Njihove su se vještine savršeno nadopunjavale. Philips je imao golemo iskustvo s laserskom tehnologijom i optičkim diskovima, razvijajući ranije prototipe poput Audio Long Play (ALP) diska.

S druge strane, Sony je bio predvodnik u digitalnoj obradi zvuka, tehnologiji ispravljanja grešaka i kodiranju, ključnim elementima za besprijekornu digitalnu reprodukciju.

Ova otvorena suradnja, neuobičajena za to vrijeme, pokazala se ključnom. Umjesto da se natječu s različitim formatima i zbunjuju tržište, inženjeri obiju tvrtki sjeli su za isti stol kako bi stvorili jedinstven proizvod koji će svijet prihvatiti.

Foto: Profimedia

Od Beethovena do 'Crvene knjige'

Jedna od najpoznatijih anegdota iz procesa razvoja tiče se samih dimenzija diska. Prvotni Philipsov plan bio je disk promjera 115 milimetara, dovoljan za 60 minuta glazbe.

Međutim, Sony je inzistirao da disk mora moći pohraniti cjelokupnu izvedbu Beethovenove Devete simfonije, čije je najduže poznato trajanje bilo 74 minute. Kako bi se udovoljilo tom zahtjevu, promjer diska povećan je na danas poznatih 120 milimetara.

Ova i sve druge tehničke specifikacije - od brzine rotacije i 16-bitne rezolucije zvuka do načina na koji laser čita podatke iz sićušnih udubina na površini, sažete su u dokumentu koji je postao industrijska biblija.

U lipnju 1980. godine predstavljena je "Crvena knjiga" (nazvana po boji korica), koja je definirala standard za sve CD i CD-ROM diskove.

Time je osigurano da će svaki CD raditi na svakom playeru, bez obzira na proizvođača, što je bio kamen temeljac za globalni uspjeh formata.

Prvi disk, prva prodaja i marketinški bum

Izbor albuma "The Visitors" za prvi proizvedeni CD nije bio slučajan. Bio je to jedan od prvih pop albuma snimljenih i miksanih potpuno digitalno, što ga je činilo savršenim kandidatom za demonstraciju kristalno čistog zvuka bez šuma i pucketanja, karakterističnih za vinilne ploče.

Ipak, važno je razjasniti povijesnu nijansu. Iako je ABBA-in album prvi proizveden, čast prvog komercijalno objavljenog CD-a koji se našao u prodaji pripala je albumu "52nd Street" Billyja Joela.

On je pušten na japansko tržište 1. listopada 1982., istovremeno s prvim CD playerom na svijetu, Sonyjevim modelom CDP-101. Na europsko i američko tržište CD-i i playeri stigli su u ožujku 1983. godine.

Popularnost je u početku rasla sporo, no sve se promijenilo 1985. godine. Bend Dire Straits, u suradnji s Philipsom, objavio je svoj album "Brothers in Arms" kao jednu od prvih potpuno digitalnih snimki (DDD).

Album je postao marketinški alat za promociju superiornosti CD formata i prvi je u povijesti prodao više od milijun primjeraka na CD-u, čime je format zacementirao svoj status glazbenog medija budućnosti.

Foto: Profimedia

Nasljeđe koje odjekuje i danas

Uspjeh CD-a bio je fenomenalan. Do njegove 25. obljetnice 2007. godine, prodano je više od 200 milijardi diskova diljem svijeta. Kada bi se svi ikad proizvedeni CD-i naslagali jedan na drugi, stvorili bi toranj koji bi šest puta obišao Zemlju.

Format je dominirao glazbenom industrijom gotovo dva desetljeća, te dosegnuo vrhunac 2000. godine. No, nasljeđe Compact Disca nadilazi puku prodaju. On nije samo promijenio navike slušatelja, nudeći im izdržljivost i vrhunsku kvalitetu zvuka, već je i utro put za daljnje digitalne inovacije.

Tehnologija razvijena za CD postala je temelj za CD-ROM, a kasnije i za DVD te Blu-ray diskove. Uveo je mase u digitalni svijet i postavio temelje za revoluciju koja će uslijediti s pojavom MP3 formata i streaming servisa.

Iako je danas CD uvelike zamijenjen digitalnim datotekama, njegova uloga u povijesti tehnologije i glazbe ostaje neizbrisiva - kao mala, sjajna ploča koja je pokrenula veliku zvučnu revoluciju.