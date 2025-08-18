Prikazala je u što su joj podstanari pretvorili stan u samo 12 dana i doveli je na rub suza
Obitelj je, kako bi se barem donekle iskupila, na podu iza sebe ostavila nekoliko novčanica
Vjerujemo da bi mnogi iznajmljivači stanova mogli ispričati kojekakve horor priče, s kakvim su sve podstanarima imali posla, no jedna je gospođa iz Sankt Petersburg odlučila sve to dokumentirati kako ne bi taj užas ostao samo na riječima.
A zatekla je impresivan svinjac koji je iza sebe ostavila jedna tročlana obitelj, bračni par s malim djetetom, ljudi koji su na prvu ostavili dojam sasvim uglađenih i pristojnih.
Kao što ćete se i samo moći uvjeriti, smeća je bilo posvuda, od ulaznih vrata pa do svakog kutka spavaće u sobe, prostorije u kojoj su ti ljudi jeli i pili te ostatke odlagali uz krevet.
Da bi priča bila time interesantnija, obitelj je stan izokrenula naopačke u samo 12 dana, pa su se brojni u komentarima složili da je stanodavka imala sreće što njezini gosti nisu ostali koji mjesec duže.
Zanimljivo, kako bi se barem donekle iskupili, na podu su ostavili i nekoliko novčanica, koje su po svemu sudeći pripremili kao naknadu stanodavki za čišćenje.