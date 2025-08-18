Prikazala je u što su joj podstanari pretvorili stan u samo 12 dana i doveli je na rub suza

Vjerujemo da bi mnogi iznajmljivači stanova mogli ispričati kojekakve horor priče, s kakvim su sve podstanarima imali posla, no jedna je gospođa iz Sankt Petersburg odlučila sve to dokumentirati kako ne bi taj užas ostao samo na riječima.

A zatekla je impresivan svinjac koji je iza sebe ostavila jedna tročlana obitelj, bračni par s malim djetetom, ljudi koji su na prvu ostavili dojam sasvim uglađenih i pristojnih.

Kao što ćete se i samo moći uvjeriti, smeća je bilo posvuda, od ulaznih vrata pa do svakog kutka spavaće u sobe, prostorije u kojoj su ti ljudi jeli i pili te ostatke odlagali uz krevet.

Da bi priča bila time interesantnija, obitelj je stan izokrenula naopačke u samo 12 dana, pa su se brojni u komentarima složili da je stanodavka imala sreće što njezini gosti nisu ostali koji mjesec duže.

Zanimljivo, kako bi se barem donekle iskupili, na podu su ostavili i nekoliko novčanica, koje su po svemu sudeći pripremili kao naknadu stanodavki za čišćenje.