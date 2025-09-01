Bivša misica zavjetovala se s 18 i otad je svi znaju kao sestru Evu, danas živi poslušnost i čistoću

Danas je svi znaju kao sestru Evu, no njezino pravo ime je Kamila Cardoso. Ima 21 godinu, praktički se donedavno bavila manekenstvom, te je upravo postala hit na društvenim mrežama jer su je pojedini prozvali najljepšom časnom sestrom na svijetu.

I doista, djevojka koja se svojedobno nosila titulu misice (Miss Continente Teen Sol Nascente), zavjetovala se nakon što je napunila 18 godina i sada je članica neovisne vjerske zajednice naziva Sancta Dei Genitrixva.

Predvodi je pravoslavni svećenik José Ribamar R. Dias, sjedište zajednici nalazi se u Brasiliji, a od svećenika ne traži celibat.

"Dok je celibat obavezan za svećenike u Rimokatoličkoj crkvi, to ipak nije slučaj u nekim istočnokršćanskim tradicijama gdje se brak svećenicima dopušta. Svećenici se mogu vjenčati, ali sestre ne mogu", pojasnio je novinar portala UOL te u nastavku citirao sestru Evu.

"Naši svećenici se smiju ženiti, ali mi sestre ne možemo zbog zavjeta koje smo dale", kazala je Eva i dodala da, oni koji ipak odluče osnovati obitelj, slijede drugačiji put unutar kongregacije i poznati su kao "oblati".

Sestre kongregacije polažu zavjete čistoće, siromaštva i poslušnosti, ali zanimljivost je da su se neke od njih zajednici pridružile nakon što su već dobile djecu:

"Imamo sestru koja ima sina i koji je čak svećenik u našoj kongregaciji", potvrdila je Eva.

Također, sestre kongregacije Sancta Dei Genetrix ne smatraju se časnim sestrama. Iako nose tradicionalnu vjersku odjeću, članice kongregacije nisu dio svećenstva koje priznaju crkvene vlasti.

"Mi smo posvećene sestre, a ne časne", napomenula je.

Izgled sestara također je u suprotnosti s običajima pravoslavnih časnih sestara. Primjerice, članice kongregacije Sancta Dei Genetrix smiju nositi šminku.

Jedan od Evinih zadataka je prikupljanje sredstava za vjersku zajednicu u kojoj živi te vođenje društvenih projekata za ljude koji se nalaze u teškim životnim situacijama.

Zato ju je često moguće vidjeti kako posjećuje barove, tvrtke i sajmove, pri čemu nastoji ishoditi čim više financijskih sredstva ili hrane za otprilike 18 društvenih projekata koje vodi kongregacija.

Eva je, između ostalog, istaknula i da su godine sestara bile jedna od stvari koje su je najviše privukle kada je prvi put upoznala kongregaciju.

"Naša najstarija sestra sada ima 85, a najmlađa 18 godina. Većina sestara su vrlo mlade. Naš način života i razgovora vrlo je sličan i izvrsno se razumijemo", dodala je.

Na Evinu žalost, njezina majka, rimokatolkinja, nije podržala njezinu odluku o pridruživanju kongregaciji, ali je zato potporu našla u ocu Ribamaru.

"On je osoba na koju se mogu osloniti te svi u našoj kongregaciji osjećamo veliku ljubav prema njemu", naglasila je.

Danas živi u Chácara da Gruta de Nossa Senhora do Sol Nascente u Brasíliji, gdje dijelu kuću s još dvije sestre. Na imanju ih je sveukupno 18.

"Naša farma je podijeljena. Obično tri sestre žive zajedno. Zatim postoji dio za braću, a postoji i dio za ljude s obiteljima“, pojasnila je.

Kongregacija tvrdi da se uzdržava donacijama i prodajom vjerskih predmeta. Dio sredstava dodjeljuje se društvenim projektima, poput distribucije osnovnih prehrambenih košarica.