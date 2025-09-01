Ovaj zadatak izludio je tisuće korisnika: Ako uočite žabu u roku od tri sekunde, imate oči sokolove

Detektivski zadaci u kojima treba pronaći skrivene detalje postali su pravi hit na društvenim mrežama. Posebno veliku pozornost privlače fotografije životinja koje su se toliko vješto uklopile u svoju okolinu da ih je gotovo nemoguće primijetiti na prvi pogled.

Upravo ta igra skrivača, gdje promatrači moraju naoštriti oko i strpljivo tražiti, izaziva znatiželju i natjecateljski duh kod ljudi. Osim što pružaju zabavu, ovakvi zadaci potiču koncentraciju i razvijaju moć zapažanja.

Jedan od takvih izazova nedavno je privukao pozornost čak tisuće Redditora. Naizgled obična fotografija šumskog tla prekrivenog lišćem skrivala je pravi mali misterij - među bezbrojnim nijansama smeđe i zelene vješto se kamuflirala žaba.

Privukla veliku pažnju

Dok su neki korisnici s lakoćom pronašli žabu među lišćem i pohvalili se svojim detektivskim okom, drugima je zadatak bio prava glavolomka.

Neki korisnici jednostavno nisu mogli vjerovati da im je žaba isprva promaknula.

"Nije teško, ali isprva sam bio zbunjen", "Ovo je dobro", "Gledam puno slika na ovom subredditu nekoliko minuta, pažljivo i ne uspijevam ciljati objekt. Onda vidim odgovor i odjednom je očit", "To je bilo veličanstveno", "Trebalo mi je dosta vremena da ga pronađem", "Tako čudno. Odmah sam to vidio", samo su neki od komentara.

Gdje je žaba?

Žaba se zapravo skriva u gornjem lijevom dijelu fotografije, pri samom dnu kvadranta. Na prvi pogled gotovo je nemoguće uočiti je jer se savršeno stopila s okolinom i naizgled izgleda poput običnog zelenog lista.

Upravo ta nevjerojatna kamuflaža zbunila je mnoge korisnike koji su je promatrali i više puta, a da je nisu uspjeli pronaći.