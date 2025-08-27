GREŠKA U KORACIMA /

Pijana je odlučila zagorčati život novoj partnerici bivšeg supruga i počinila previd života

Ispostavilo se da ljubomorna i ogorčena žena razbila krivi automobil

27.8.2025.
8:58
Neimenovana 35-godišnjakinja iz ruskog Koljpina odgovarat će ispred suda nakon što je dovršena istraga kaznenog slučaja o namjernom oštećenju imovine, izvijestilo je u utorak tužiteljstvo Sankt Peterburga.

Djevojka se tereti da je 4. srpnja pijana došla je na parkiralište u Oktjabrskoj ulici te naoružana kuhinjskim nožem i čekićem, s ciljem da unakazi automobil nove partnerice svog bivšeg supruga, navalila na jedan Renault. 

Ispostavilo se da je razbila krivi automobil, odnosno vozilo potpuno nedužne žene, pa tako tužiteljstvo u izvješću ističe da je na Renaultu izbušila sve četiri gume, nožem izgrebala stakla na vratima te više od petnaest puta čekićem udarila u vjetrobransko staklo i prednja svjetla.

Srećom, netko od susjeda snimio je incident, a vlasnica uništenog automobila prijavila je štetu od 855 eura.

Pijana je odlučila zagorčati život novoj partnerici bivšeg supruga i počinila previd života
