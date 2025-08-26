Čitateljica upozorila da na javnim površinama snimaju proste filmove, doznalo se i tko je glavna glumica

Pitoreskni poljski grad Gorzow, smješten na obali rijeke Warte i udaljen tek nešto više od 130 kilometara od Berlina, postao je ovih dana poprište nesvakidašnjeg uzbune jer su se pojedini građani silno uznemirili zato što jedno društvo snima na javnim površinama filmove za odrasle.

Tako je novinare portala Gorzow Wielkopolski neimenovana čitateljica upozorila što se zbiva u gradu od 120 tisuća stanovnika, pri čemu je naglasila da je došla u posjed tih snimaka.

"Željela bih vas obavijestiti da se u Gorzówu događaju skandalozni činovi. Na ulicama našega grada snimaju se pornografski filmovi. I to često usred bijela dana i na mjestima koja stanovnici posjećuju tijekom šetnji“, poručila je urednicima portala te im proslijedila poveznice na dva filma.

Ista je čitateljica naglasila da se ne radi samo o nedostatku dobrog ukusa ili estetike, već da je riječ i o očiglednom kršenju društvenih normi i zakona.

I doista, nakon što su urednici i novinari spomenutog portala iz istraživačkih pobuda pregledali sporne zapise, potvrdili su da je jedan od pikantnih filmića zabilježen u takozvanom Parku ruža.

Foto: Instagram

"Video prikazuje mladu ženu kako se skida u najpopularnijim kutovima parka te zatim, u pratnji svog partnera, izvodi erotske scene neposredno pred kamerom. Filmić usto prikazuje i druge ljude kako šeću stazama parka".

"Drugi film počinje na jednako šokantnoj lokaciji, na željezničkoj postaji u Gorzówu, a zatim seli na povijesne obrambene zidine u centru grada. Tamo, u sjeni povijesne zgrade, par ponovno izvodi svoje scene", napisali su novinari te dodali kako se ispostavilo da je par snimao svoje intimne činove i na drugim lokacijama, a ne samo su Gorzówu.

Hoće li se slučajem pozabaviti policija, vidjet ćemo, no u nastavku članka je rečeno da se prema zakonu javno izlaganje ili bavljenje seksom na javnim mjestima može tretirati čak i kao kazneno djelo, dok su iskusni internetski korisnici kao glavnu junakinju prokazali izvjesnu Paolu Blaze.

"Drugim riječima, javni prostori gdje se djeca igraju i obitelji šeću ne smiju se nekažnjeno pretvarati u erotske filmske setove. U ovom konkretnom slučaju radi se o materijalima objavljenim na internetu. Iako snimke upućuju na prepoznatljive lokacije u Gorzówu, do danas nitko nije uhvaćen na djelu u bavljenju seksom na javnom mjestu", navedeno je u zaključku teksta.

"Nismo primili prijave od bilo koga tko je izravno svjedočio takvom nepristojnom ponašanju. Međutim, ovog tjedna dobili smo i sami takve snimke. Svjesni smo problema i trenutačno ga proučavamo s pravnog gledišta.

Ako netko vidi sličan incident, trebao bi odmah obavijestiti policajce jer se takvo ponašanje ne smije ignorirati“, kazao je Grzegorz Jaroszewicz, glasnogovornik policijske uprave Gorzów.