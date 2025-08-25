Nikad slađa promocija našem turizmu: Neodoljivi samojed ispred milijun ljudi predstavio Hrvatsku

Samojed Felix, sedam godina star ljepotan kojeg prati preko 1,2 milijuna korisnika na Instagramu, pronjušio je nedavno Hrvatsku te je predstavio svojoj publici.

Potvrdio je to video koji su prije nekoliko dana objavili Felixovi vlasnici Julia i Sven, obitelj iz sjeverne Njemačke koja obožava putovati svijetom u kombiju.

Do danas je to veselo društvo obišlo 37 zemalja, a što je sve Felix imao prigodu istražiti u Lijepoj našoj, vidjet ćete u nastavku.

Zanimljivo, ako to eventualno niste dosad znali, ti elegantni i inteligentni psi potječu iz surovih sibirskih prostranstava, gdje su tisućama godina živjeli i radili uz nomadske narode.

Njihova ljepota samo je dio priče; iza bijele vanjštine krije se vrlo pametan, odan i zaigran duh koji zahtijeva predanog vlasnika.

Ime pasmine potječe od samojedskih naroda (danas poznatih kao Nenci) sa sjevera Sibira, s kojima su ovi psi dijelili život. Uzgajani su za obavljanje niza ključnih zadataka u ekstremno hladnim uvjetima: čuvali su i vodili stada sobova, vukli sanjke, pomagali u lovu i štitili svoje ljude od predatora.

Samojed je snažan, ali graciozan pas srednje do veće veličine. Mužjaci su visoki od 53 do 60 cm i teže između 20 i 29 kg, dok su ženke nešto manje. Njihova najupečatljivija značajka je gusta, dvostruka dlaka.

Njihov "osmijeh" nije samo estetska crta; blago podignuti kutovi usana sprječavaju slinjenje, što je u polarnim uvjetima ključno kako se slina ne bi smrzavala u ledene sige.

Samojedi su poznati po svojoj prijateljskoj i blagoj naravi. Izuzetno su društveni i privrženi svojoj obitelji, a često odaberu jednu osobu kojoj poklanjaju posebnu pažnju. Sretni su samo kada su uključeni u obiteljski život i teško podnose samoću.

