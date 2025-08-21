Ovo će tek postati viralno! Časna zaplesala na svadbi na poznatu pjesmu, morate pogledati video

Ovo se ne viđa svaki dan! Video koji će tek postati viralan na TikToku pokazuje časnu sestru kako veselo pleše na vjenčanju, razveselivši goste i pratitelje na društvenim mrežama. Objavu je pratilo mnoštvo pozitivnih komentara.

Jedna od pratiteljica napisala je: „Bravo za časnu! Kao dijete sam puno vremena provodila kod tete časne i bilo mi je predobro – vesele su, marljive i pametne. Ruznih komentara uvijek će biti, ali tako se Isus slavi".

Drugi su se nadovezali: „Časna mi je baš cool i vesela.“

Časna pleše na pjesmu "Isti igrači", crnogorskog pjevača Gorana Vukošića.

Posebno su privukle pažnju njezine naočale, a komentatori su ih nazvali „pobjedom“, dok su drugi istaknuli da je cijela pojava časne sestre podsjetnik da su i one, unatoč odjeći i službi, obični ljudi s kojima se može veseliti.

Ovaj simpatični ples podsjeća da vjera i zabava nisu nužno u suprotnosti te da ponekad svi trebamo jednostavno uživati...

