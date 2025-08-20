Prvi poljubac mladenaca prekinuo neočekivani incident, svečani trenutak obilježila je gadna greška u koracima

Viktoria Plotnikova, fotografkinja iz Minnesote, nehotice je prekinula prvi poljubac mladenaca tako što je, u želji da uhvati što bolji kadar, napravila krivi korak i završila u fontani.

Sirota se djevojka pritom okupala od glave do pete, načas izazvala silnu zabrinutost među prisutnima, ali i uspjela sačuvati živu glavu te fotoaparat neoštećenim što je potvrdio video koji je upravo objavila na TikToku.

Snimka je u međuvremenu već skupila milijuna pregleda, dok je Plotnikova u komentarima od srca zahvalila mladencima i njihovim gostima na razumijevanju:

"Dan smo svi okončali sretni i zadovoljni. Mladenci i njihovi gosti pružili su mi nevjerojatnu podršku, pa smo se na kraju svi skupa nezgodi nasmijali. Neki od gostiju su mi kasnije i priznali da su bili mrvicu ljubomorni jer sam se jedina dobila priliku malo rashladiti. Fotografije su ispale prekrasno, a to je ono što je zaista i bilo važno", napisala je Plotnikova.