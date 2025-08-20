Prvi poljubac mladenaca prekinuo neočekivani incident, svečani trenutak obilježila je gadna greška u koracima
'Mladenci i njihovi gosti pružili su mi nevjerojatnu podršku, pa smo se na kraju svi skupa nezgodi nasmijali', navela je fotografkinja
Viktoria Plotnikova, fotografkinja iz Minnesote, nehotice je prekinula prvi poljubac mladenaca tako što je, u želji da uhvati što bolji kadar, napravila krivi korak i završila u fontani.
Sirota se djevojka pritom okupala od glave do pete, načas izazvala silnu zabrinutost među prisutnima, ali i uspjela sačuvati živu glavu te fotoaparat neoštećenim što je potvrdio video koji je upravo objavila na TikToku.
Snimka je u međuvremenu već skupila milijuna pregleda, dok je Plotnikova u komentarima od srca zahvalila mladencima i njihovim gostima na razumijevanju:
"Dan smo svi okončali sretni i zadovoljni. Mladenci i njihovi gosti pružili su mi nevjerojatnu podršku, pa smo se na kraju svi skupa nezgodi nasmijali. Neki od gostiju su mi kasnije i priznali da su bili mrvicu ljubomorni jer sam se jedina dobila priliku malo rashladiti. Fotografije su ispale prekrasno, a to je ono što je zaista i bilo važno", napisala je Plotnikova.