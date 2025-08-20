Gost ostao zatečen kada su mu na stol donijeli pizzu, naprosto je morao fotografirati taj zločin

U životu nisam vidio goru pizzu. Upravo je tim riječima autor sljedeće fotografije naslovio objavu koja je privukla golemu pažnju na Redditu. I doista, to što su mu donijeli na stol vizualno je bila kulinarska katastrofa, uz pretpostavku da ni okus nije bio nimalo bolji.

Kao što smo napomenuli, objava je izazvala silan interes na Redditu uz više od 100 tisuća goreglasova, a internetskim detektivima bilo je vrlo malo potrebno da otkriju "umjetnika".

Pizza je naručena u Foster's Hollywoodu, u lancu koji pokušava imitirati kulturu američke brze hrane diljem Španjolske i Portugala, te čiji pojedini restorani imaju gotovo nadrealno niske ocjene na TripAdvisoru (onaj u Barceloni ima ocjenu 2.4, a madridski ima 2,6).

"Radim u jednom od tih restorana oko mjesec dana i pizze su službeno najgora stvar na jelovniku. Rade ih sa smrznutim tortiljama, umakom od rajčice, sirom i kobasicama loše kvalitete. Uvijek me bilo pomalo sram donijeti ih gostima na stol", napisala je u komentarima osoba koja se predstavila kao zaposlenik lanca.

Koliko takve pizze naplaćuju, nismo uspjeli doznati jer se stranica fanšize trenutačno nalazi izvan uporabe, ali vam zato možemo kazati da je fotografija izazvala brojne reakcije, među njima i prilično duhovite.

"Pokazala sam tu fotografiju svom suprugu koji je Talijan. Sada se nalazi u komi", napisala je jedna korisnica Reddita.

Ostali su pizzu nazvali abominacijom, a netko je pozvao inspekciju da utvrdi rade li u tom restoranu trogodišnjaci budući da pizze izgledaju kao njihovih ruku djela.