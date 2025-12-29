Luki Modriću se FIFA naklonila kao rijetko kome u čitavoj povijesti nogometa

Uoči ulaska u godinu Svjetskog prvenstva FIFA je izdvojila deset najvećih zvijezda kojima bi nadolazeći Mundijal u Meksiku, SAD-u i Kanadi vrlo lako mogao biti posljednji.

Među odabranom desetoricom je i kapetan hrvatske reprezentacije Luka Modrić, a uz njega su i Lionel Messi, Neymar, Kevin de Bruyne, Mohamed Salah, Sadio Mane, James Rodriguez, Virgil van Dijk, Cristiano Ronaldo i Son Heung-min.

"S obzirom na to da je FIFA Svjetsko prvenstvo 2026 sada na vidiku, rasprave o taktici, osoblju i rasporedu utakmica se intenziviraju. Još jedna intrigantna sporedna radnja je da bi za mnoge legende ovog sporta ovo mogao biti njihov posljednji nastup na globalnoj sceni. Mnogi od ovih igrača već godinama su pokretačke snage i za klub i za državu te su pomogli oblikovati lice ovog sporta. Ovdje FIFA razmatra deset superzvijezda čija bi prisutnost na ovom turniru mogla biti njihova labudova pjesma za Svjetsko prvenstvo", stoji u uvodu na službenim stranicama krovne svjetske nogometne organizacije.

FIFA se posebno osvrnula na Modrića.

"Za mnoge manje zemlje, suočavanje s najboljima na svijetu je san. Zahvaljujući Luki Modriću, taj san je postao stvarnost za Hrvatsku. Njegov stil igre kombinira inteligenciju, tehniku ​​i odlučnost, što ga čini idealnim modernim nogometašem. Modrićev debi na turniru dogodio se na Svjetskom prvenstvu 2006. u Njemačkoj. U to vrijeme smatran je samo jednim talentiranim mladićem od mnogih, ali njegov ugled ubrzo je porastao nastupima 2014., 2018. i 2022. godine."

Nova razina

"Natjecanje 2018. u Rusiji ističe se kao natjecanje na kojem je Modrićeva karijera doista dosegla novu razinu. Bio je to prvi put da je Hrvatska ikada igrala na velikom međunarodnom finalu, a njihov vezni igrač pružio je niz nastupa koji su mu donijeli Zlatnu loptu za najboljeg igrača."

"Modrić je ponovno predstavljao svoju zemlju u Kataru 2022. godine, noseći kapetansku vrpcu. Predvodio ih je do trećeg mjesta, osvojivši dvije medalje na Svjetskom prvenstvu na isto toliko turnira. Njegova sposobnost igranja na najvišoj razini, a istovremeno i podrške mladim suigračima, donijela mu je divljenje cijelog svijeta."

