Svađa u prometu završila nezaboravnom snimkom: Malo kome se svijet danas tako ruga kao ovom čovjeku

Svađe u prometu nažalost su dio gradske svakodnevice, zasigurno ste puno puta i sami svjedočili tome koliko brzo ljudi gube živce kada se nalaze iza volana, no dobro je kada sve stane na trubljenju i nekoliko grubih riječi.

Sljedeća snimka stiže upravo iz kolekcije "tko ti dade vozačku", s tom razlikom što će vas pošteno nasmijati.

Nastala je u nedjelju u Guadalajari, a do ovog trenutka je skupila nevjerojatnih 37 milijuna pregleda budući da iskače na zidovima većine korisnika TikToka.

Govori ponešto o nepoznavanjima osnovnih zakona fizike, podsjeća i na to kako se ishitrene odluke mogu doslovno obiti o glavu, a služi i kao dobro upozorenje koliko je malo potrebno da završite na društvenim mrežama kao predmet poruge.

Kako je uopće došlo do sukoba, još uvijek nije poznato, ali možda ćemo uskoro i o tome znati reći koju riječ više budući da je autor snimke obećao takozvani "storytime".

Pogledajte u međuvremenu čemu se to dobro nasmijao, baš kao i milijuni ljudi diljem svijeta.