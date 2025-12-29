Dječak (5) poginuo nakon horora na skijalištu: 'Čini se da sigurnosni sustav nije reagirao'

Petogodišnji dječak preminuo je nakon što je ostao zaglavljen na pokretnoj traci, u skijalištu na sjeveru Japana, izvijestili su lokalni mediji. Hinata Goto navodno je pao dok je pokušavao sići s 30 metara duge pokretne trake.

Hinata je preminuo u nedjelju nakon što mu se desna ruka zaglavila u mehanizmu pokretne trake tijekom obiteljskog skijaškog izleta u gradu Otaruu, na japanskom najsjevernijem otoku Hokkaidu, piše The Guardian.

Vatrogasci su dječaka, koji je bio bez svijesti te je nosio skijašku odjeću i pancerice, izvukli iz mehanizma oko 40 minuta nakon što su zaprimili hitan poziv njegove majke, izvijestio je Asahi Shimbun. Nakon što je prevezen u bolnicu, liječnici su ga proglasili mrtvim.

Sigurnosni mehanizam nije reagirao

Hinata, koji je bio iz obližnjeg Sappora, navodno je pao u trenutku kada je pokušavao sići s pokretne trake duge 30 metara, koja povezuje parkiralište skijališta sa skijaškom stazom, izvijestila je novinska agencija Kyodo pozivajući se na policiju.

Iako takozvani "snježni eskalator" skijašima omogućuje lakši uspon uz padinu, ova je nesreća potaknula ozbiljne kritike njegova dizajna. Prema pisanju Asahija, pokretna traka postavljena je prije šest godina, široka je svega 60 centimetara i nema rukohvate.

Osim toga, dužnosnici skijališta Asari izjavili su za Kyodo da se čini kako sigurnosni mehanizam nije reagirao ni nakon što je dječakova majka pritisnula tipku za hitno zaustavljanje. Prema navodima Kyoda, mehanizam koji se aktivira kada se zaglavi strani predmet uredno je funkcionirao tijekom rutinske inspekcije provedene ranije toga dana. Mediji također ističu da u trenutku nesreće u blizini pokretne trake nije bilo zaposlenika.

Moguća optužnica za profesionalnu nemar

Predstavnik skijališta ispričao se zbog tragedije, dok je policija na Hokkaidu pokrenula istragu koja bi, prema medijskim izvješćima, mogla dovesti do optužbi za profesionalni nemar s posljedicom smrti.

Muškarac u sedamdesetim godinama, koji redovito posjećuje skijalište, opisao je pokretnu traku kao "zastrašujuću". Za Kyodo je rekao da promjene nagiba padine uzrokuju podrhtavanje transportne trake te dodao da se i sam više puta spotaknuo dok se njome vozio.

"Mnoga djeca koriste ovo skijalište kako bi vježbala skijanje. Nadam se da će se provesti temeljita istraga i poduzeti mjere kako se ovako nešto više nikada ne bi dogodilo", rekao je muškarac za Asahi koji radi u blizini popualrnog skijališta.

