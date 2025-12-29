SAD daje čvrsti štit Kijevu? Svijet strepi, Trump dao znakovit odgovor - reagirao i Kremlj

Sjedinjene Američke Države su Ukrajini ponudile "čvrsta" sigurnosna jamstva na razdoblje od 15 godina, koja se mogu obnoviti, rekao je ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski u ponedjeljak, dodajući da je od Washingtona na sastanku s američkim kolegom Donaldom Trumpom zatražio da traju duže.

Prema ukrajinskom predsjedniku, sigurnosna jamstva će biti uvjet za ukidanje izvanrednog stanja koje je na snazi u Ukrajini od početka ruske invazije u veljači 2022.

"Zaista sam htio da ta jamstva budu duža. I rekao sam mu (Trumpu) da smo mi zapravo htjeli razmotriti mogućnost (jamstava) od 30, 40, 50 godina", rekao je Zelenski tijekom tiskovne konferencije na internetu, dodajući da ga je Trump uvjerio da će "razmisliti" o toj opciji.

Trump je nakon nedjeljnih rasprava na Floridi sa Zelenskijem kazao da nikada nije bio bliže sporazumu o okončanju najsmrtonosnijeg sukoba u Europi od Drugog svjetskog rata. Međutim, nije spomenuo nikakav konkretan napredak.

Peskov: 'Pregovori u završnih fazi'

Glasnogovornik Kremlja Dmitrij Peskov pak je u ponedjeljak rekao da se slaže s američkim predsjednikom da su pregovori o okončanju rata u Ukrajini u svojoj završnoj fazi.

Intenzivni diplomatski napori traju od studenoga.

Zelenski, međutim, nije specificirao pojedinosti sigurnosnih jamstava koje je Washington ponudio, već je jednostavno kazao da sadrže elemente o kojima je riječi bilo ranije.

Ranije se, na primjer, razmatrala mogućnost da SAD i saveznici Kijeva zajamče Ukrajini sigurnosni mehanizam nalik na članak 5 NATO-a, koji predviđa uzajamnu pomoć u slučaju agresije.

Prema Zelenskom, Trump je "potvrdio" pojedinosti tih jamstava i ustrajao u tome da će ih trebati ratificirati američki Kongres.

Ukrajinski šef države je također rekao da prisutnost "međunarodnih snaga" u Ukrajini, što Kremlj zasad odbacuje, biti nužno i "stvarno" sigurnosno jamstvo koje će ojačati povjerenje građana i investitora s obzirom na rizik od daljnje ruske agresije.

Zelenski je u ponedjeljak naglasio da bilo kakav plan za okončanje rata moraju potpisati Kijev, Moskva, Washington i Europljani.

Ponovio je svoju podršku za održavanje referenduma u Ukrajini, koji smatra "moćnim instrumentom" za "ukrajinsku naciju" da prihvati predložene uvjete mira.

