Uskoro stižu pozivi za vojsku na 1300 adresa: Kazne i do 5000 eura onima koji se ne odazovu

S posljednjim danima ove godine kreće proces slanja poziva za temeljno vojno osposobljavanje. Na gotovo 1300 adresa u idućih tjedan dana stižu prvi pozivi, a primit će ih mladići rođeni 2007. godine. Onima koji se ne odazovu prijete kazne od 500 do 5000 eura.

One koje smo zatekli u Osijeku, većinom podržavaju uvođenje vojnog roka. „Svaki mladi čovjek treba da odradi vojsku, da odsluži“, kaže Uglješa, dodajući da se u vojsci mogu steći „dobre navike, vještine“ i „veliko iskustvo“. Gabriel Tadić smatra da je to „korisno i potpuno u redu“, ali ističe kako nakon srednje škole planira upisati fakultet pa bi mu se služenje odgodilo.

Iako je ministar obrane Ivan Anušić u listopadu tvrdio da će sustav krenuti u siječnju, početak je pomaknut. Kako RTL Danas neslužbeno doznaje, prvi bi novaci u vojarne u Požegi, Kninu i Slunju trebali stići 1. ožujka. I za dva mjeseca temeljne obuke primit će oko 1100 eura na mjesec. To će im se uračunati u radni staž.

Od 800 novaka koji će prvi ući u vojarne, 200 ih se već prijavilo dragovoljno. No prije obuke svi moraju zakoračiti u ordinacije jednog od 85 dostupnih liječnika.

Liječnički pregled za ročnike

"Uzimat će se prvobitna anamneza, nakon toga napravit će se EKG, pregled vida i sluha, nakon toga laboratorij. Također, taj pregled obuhvaća i pregled psihologa – testovi inteligencije i sporazumijevanja", rekla je Almenka Balenovič, specijalistica medicine rada i sporta i predsjednica Hrvatskog društva za medicinu rada.

Zdravstveni pregledi trebali bi krenuti u drugoj polovini veljače i neće se obavljati u cijeloj Hrvatskoj. „Obavljat će se na lokaciji Zagreba i Splita. Nakon toga će se pregledi proširiti na cijelu Hrvatsku, a u tom početnom pregledu Zagreb i Split će odraditi sve što treba, onako kako je određeno pravilnikom“, dodala je Balenović.

Ulazak u vojarnu znači i nova pravila. Mobilne telefone ročnici će moći koristiti samo u slobodno vrijeme, a jedini „neradni“ dan bit će im nedjelja. Vojarnu će moći napustiti samo uz odobrenje zapovjednika. Frizura će biti u skladu sa službom u Oružanim snagama – kratko ošišana kosa, a tetovaže neće biti problem.

Priziv savjesti

Oni koji se pozovu na priziv savjesti mogu služiti u civilnoj zaštiti na rok od tri mjeseca. Ili pak u gradovima na četiri mjeseca. „Dobro je da ima i to. Mislim da ne bi bilo u redu bez državne strane da se prisiljava nekog na nešto“, kaže Antonio iz Osijeka.

U Slavonskom Brodu već imaju plan što će s mladićima koji u vojsku ne žele.

„Mislim da bi ročnici koji imaju priziv savjesti mogli pronaći mjesto u nekim od naših trgovačkih društava ili eventualno u našim ustanovama. Tamo bi lakše mogli odraditi svoj staž. Tu je Komunalac, Vodovod, plin, a od ustanova – za školske objekte, vrtić, galerija“, rekao je Mirko Duspara, gradonačelnik Slavonskog Broda.

Ipak, onima koji završe temeljno vojno osposobljavanje bit će ponuđeno da uđu u Oružane snage. A oni koji to ne budu htjeli, do 55. godine života ostaju u pričuvnoj postrojbi Hrvatske vojske.