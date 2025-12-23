S novom godinom u vojsku: Evo kada možete očekivati poziv za zdravstveni pregled

Nakon 17 godina u Hrvatsku se ponovno vraća temeljno vojno osposobljavanje (TVO), a MORH će, kako se neslužbeno doznaje, 29. i 30. prosinca poslati između 1200 i 1300 poziva za zdravstvene preglede, koji će se početi obavljati u drugoj polovici siječnja, neslužbeno se doznaje iz MORH-a. Bude li sve teklo po planu, prvi ročnici očekuju se u vojarnama od 1. ožujka.

Pregledi će se u početku obavljati u vojno-zdravstvenom središtu OSRH u Zagrebu i Splitu, a za novake izvan ta dva grada MORH će organizirati prijevoz, dok će se kasnije pregledi vjerojatno širiti i na medicine rada u drugim gradovima.

Pozivi za zdravstvene preglede stižu mladićima rođenima u Hrvatskoj 2007. godine s uredno prijavljenim prebivalištem u RH koju u MORH-u nazivaju 'nultom generacijom'.

Kazna za one koji se ne odazovu

Pozive će im dostavljati Hrvatska pošta u roku od deset dana posebnom dostavom. Onima koji se ne odazovu na uredno dostavljenu dostavu poziva slijede prekršajne kazne, od 500 do 5000 eura. Žene se, navode, mogu prijaviti bilo kada, a slijedom podataka o služenju u OS-u, očekuje se oko 15 posto.

Nakon što se obave zdravstveni pregledi i utvrdi tko je sposoban za TVO, oni koji budu imali prigovor savjesti moći će ga iskazati nakon pregleda.

Oni koji su prošli zdravstvene preglede tiekom veljače dobit će pozive za služenje TVO-a i očekuje se da bi 1. ožujka ročnici bili u vojarnama u Kninu, Slunju i Požegi u kojima će u dva mjeseca proći vojnu obuku, može se čuti u MORH-u, uz pojašnjenje da riječ o njihovu planu, uz moguća manja odstupanja u rokovima jer se služenje roka ponovno uvodi nakon 17 godine pa su, dodaju, moguće i 'dječje bolesti'.

Požega, Slunj i Knin

U dvomjesečnoj obuci 19-godišnjaci će steći osnovna vojnička znanja i dobiti obuku kako bi bili spremni za sve krizne situacije, snašli se u njima, pomogli sebi i bližnjima.

Za dva mjeseca vojnog osposobljavanja primat će mjesečnu naknadu od oko 1100 eura i imat će prednost pri zapošljavanju u tijelima državne i lokalne samouprave, a dva mjeseca vojnog roka upisat će im se u radni staž. Pravilnik o temeljnom vojnom osposobljavanju danas se objavljuje u Narodnim novinama, a sutra stupa na snagu.

Očekuje se da će služenje u vojarnama krenuti od 1. ožujka, a po jednom naraštaju bit će oko 800 ročnika, odnosno, nešto više od 200 bit će u svakoj vojarni. Godišnje bi to bilo pet naraštaja po 800 ročnika, odnosno, 4000 godišnje, pri čemu će u Požegi služiti 400, a u Slunju i Kninu po 200 ročnika. Obuku 800 ročnika vodit će 80 instruktora.

Prigovor savjesti

Oni koji imaju prigovor savjesti, kažu neslužbeno u MORH-u, iskazat će ga nakon zdravstvenog pregleda, a MORH je dužan to u roku od deset dana proslijediti Ministarstvu unutarnjih poslova, povjerenstvo koje će odlučivati o prigovoru savjesti imenuje ministar nadležan za poslove civilne zaštite i u roku od 30 dana mora se donijeti rješenje o prihvaćanju ili neprihvaćanju prigovora savjesti.

Nakon toga taj se podatak vraća u MORH, jer se pozvani mladić i dalje vodi u evidenciji vojnih i civilnih obveznika te mu se upućuje poziv za službu ili u interventnim postrojbama civilne zaštite ili jedinicama lokalne i regionalne samouprave.

Ako mu se odbije prigovor savjesti uz valjane razloge, onda ima obvezu služenja temeljnog osposobljavanja, pojašnjavaju u MOR-u, iako se ne očekuje da će biti odbijanja prigovora savjesti.

Posebne okolnosti

Odgodu služenja temeljnog vojnog osposobljavanja mogu zatražiti i mladići koju se redovno školuju, ali također tek nakon zdravstvenog pregleda, a dvomjesečnu obuku odslužit će po okončanju školovanja.

Isto vrijedi i za one koji obavljaju pripravnički staž, koji imaju obrt mlađi od godinu dana ili koji imaju neke druge razloge za koje se po zakonu odobrava odgoda.

Oni koji imaju dvojno državljanstvo, može svoju obvezu regulirati u zemlji u kojoj živi, o čemu je dužan obavijestiti MORH pa se oslobađa služenja u HV-u.

Što očekivati

Kada uđu vojarnu, očekuje ih uobičajeni vojnički život, a svečana prisega bit će održana 12. dana roka, u nazočnosti obitelji. Buđenje je u 6 sati, tijekom dana je obuka uz stanke za objede i odmor, a na spavanje će u 22 sata, pri čemu, navodi se, bit će i noćne obuke. Obučavat će se na puški VHS., koja je službeno naoružanje HV-a.

Mobilne telefone mogu koristiti u slobodno vrijeme, a jedini 'neradni' dan za ročnike bit će nedjelja, dok će izlazak iz vojarne biti moguć samo uz odobrenje zapovjednika i u skladu s programom obuke, dok će za vikend moći otputovati kući samo bude li za to opravdane potrebe. Frizura će biti u skladu sa službom u Oružanim snagama, kratko ošišana kosa, a problem neće biti ni tetovaže za mladiće i djevojke u TVO-u.

Svima koji završe temeljno vojno osposobljavanje bit će ponuđeno da uđu u djelatni sustav, dok oni koji to ne budu htjeli do 55 godina života ostaju u pričuvnoj postrojbi HV-a, poručuju neslužbeno iz MORH-a.

