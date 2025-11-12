Kraj jedne ere: Završilo dragovoljno vojno osposobljavanje, Požega ispratila posljednje ročnike

Dragovoljno vojno osposobljavanje u vojarni u Požegi završio je posljednji naraštaj ročnika, priopćilo je u srijedu Ministarstvo obrane RH, dodavši da je Hrvatska vojska u sedamnaest godina obučila oko 12 tisuća ročnika i ročnica na dragovoljnom vojnom osposobljavanju.

"Završnim postrojavanjem 47. naraštaja ročnika u Bojni za temeljnu vojnu obuku Središta za obuku pješaštva i oklopništva Zapovjedništva za obuku i doktrinu „Fran Krsto Frankopan“ u Požegi 12. studenoga završena je obuka posljednjeg naraštaja ročnika na dragovoljnom vojnom osposobljavanju. To je završetak jedne ere – dragovoljno vojno osposobljavanje završio je posljednji naraštaj ročnika prije uvođenja temeljnog vojnog osposobljavanja iduće godine", ističe MORH.

Foto: Morh

Ročnici su svladali programska područja rukovanja osobnim oružjem, kretanje, komuniciranje, zaštitu, reakcije, vojnu službu, tjelovježbu i psihološku pripremu.

Stekli su temeljna vojna znanja i vještine koje su preduvjet za prijam u djelatnu vojnu službu, odnosno potrebna znanja i vještine za služenje u pričuvnom sastavu Oružanih snaga RH. Njihova vojno-stručna specijalnost je strijelac, dužnost strijelca roda pješaštva.

Visokokvalificirani instruktori – pripadnici Hrvatske vojske – proteklih sedamnaest godina mladim ročnicima prenijeli su vrijedna znanja i vojničke vještine koji će im biti korisni u profesionalnom i osobnom razvoju, navodi MORH.

Obuku dragovoljnog vojnog osposobljavanja završio posljednji naraštaj – 213 ročnika i ročnica

Obuku, započetu 18. rujna 2025., uspješno je završilo 213 ročnika – 178 muškaraca i 35 žena. Riječ je o mladim ljudima koji dolaze iz svih dijelova Hrvatske, a najviše je ročnika iz Splitsko-dalmatinske županije, Grada Zagreba i Osječko-baranjske županije.

Pukovnik Robert Knežić iz Zapovjedništva za obuku i doktrinu „Fran Krsto Frankopan“ prigodno se obratio ročnicima 47. naraštaja postrojenima na pisti požeške vojarne „123. brigade HV“ te im zahvalio što su izabrali Hrvatsku vojsku.

„Na obuci ste puno naučili, a najvažnije je što ste naučili koje su vaše granice u psihičkom i fizičkom smislu. Također, našli ste se u potpuno drukčijem okruženju od onog u kojem ste živjeli, izašli ste iz svojeg komfora, upoznali ste nove ljude i stekli nova prijateljstva koja nećete zaboraviti. Na to možete biti ponosni. Ponosni možete biti i na instruktore i zapovjednike koji su vas vodili kroz obuku, među njima još uvijek ima ljudi koji su svoja znanja i vještine stjecali u Domovinskom ratu i koji su odgojili brojne naraštaje ročnika ovdje u Požegi. Oni su vam dali temeljne kompetencije za vaš daljnji razvoj u Oružanim snagama, ali i u civilstvu".

Najbolji ročnici Marija Barbić i Antonio Šarčević

Uoči završetka temeljne vojne obuke održano je i natjecanje za najboljeg ročnika i ročnicu 47. naraštaja ročnika na dragovoljnom vojnom osposobljavanju.

Najbolje ročnice 47. naraštaja su Marija Barbarić, pobjednica natjecanja, Ivana Mitrović koja je osvojila drugo mjesto i Katarina Aladić koja je završila na trećem mjestu. Najbolji ročnik 47. naraštaja je Antonio Šarčević, drugo mjesto pripalo je Tomi Žuniću, a treće je osvojio Marko Sokolić.

POGLEDAJTE VIDEO: Najnovija objava MORH-a sve iznenadila: Što sve čeka ročnike u vojnoj obuci?