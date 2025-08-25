Pijani električar izazvao dramu: Od alkohola nije mogao pogoditi državu u kojoj se nalazi, kamoli razvodnu ploču!

Stigao je na poziv stanara, pa završio među aktualnim internetskim viralcima jer na posao je stigao toliko pijan da je jedva stajao na nogama.

Unatoč tome što je gotovo u potpunosti bio dezorijentiran, inzistirao je na tome da će popraviti nadzornu ploču koju je u konačnici razmrdao.

Zbog njegova pijanstva nekoliko je stanova ostalo u mraku, a snimka zabilježena ovih dana u Kursku svjedoči da se nakon nekoliko minuta žestoke borbe s gravitacijom naposljetku srušio.

Okupljene stanarke nekoliko minuta su ga nagovarale da odustane i pokupi se kući, a snimka je potvrdila i to da ga pukim slučajem nije udarila struja.

U nekoliko navrata je bio vraški blizu tome da izazove tragediju, a kompletna je predstava potvrdila da očito ima istine u onoj izreci kako Bog čuva pijance i budale.