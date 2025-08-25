BRAT GA PRETJERAO /

Pijani električar izazvao dramu: Od alkohola nije mogao pogoditi državu u kojoj se nalazi, kamoli razvodnu ploču!

Foto: Screenshot

Zbog pijanstva glavnog junaka viralne snimke nekoliko je stanova ostalo u mraku

25.8.2025.
9:49
Stigao je na poziv stanara, pa završio među aktualnim internetskim viralcima jer na posao je stigao toliko pijan da je jedva stajao na nogama.

Unatoč tome što je gotovo u potpunosti bio dezorijentiran, inzistirao je na tome da će popraviti nadzornu ploču koju je u konačnici razmrdao.

Zbog njegova pijanstva nekoliko je stanova ostalo u mraku, a snimka zabilježena ovih dana u Kursku svjedoči da se nakon nekoliko minuta žestoke borbe s gravitacijom naposljetku srušio.

Okupljene stanarke nekoliko minuta su ga nagovarale da odustane i pokupi se kući, a snimka je potvrdila i to da ga pukim slučajem nije udarila struja. 

U nekoliko navrata je bio vraški blizu tome da izazove tragediju, a kompletna je predstava potvrdila da očito ima istine u onoj izreci kako Bog čuva pijance i budale.

PijanstvoPijanElektričariRusija
