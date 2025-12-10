Opasnosti na cesti gdjekad vrebaju i s neba: Zrakoplovom se zabio u automobil!

Vozači na jednoj od najprometnijih autocesta na Floridi u ponedjeljak navečer svjedočili su nevjerojatnom prizoru koji se rijetko viđa izvan filmskog platna.

Mali dvomotorni zrakoplov, nakon što je prijavio probleme s motorom, bio je prisiljen na hitno slijetanje na autocestu Interstate 95 pri čemu se sudario s automobilom. U onome što se može opisati samo kao čudo, sve tri osobe uključene u incident preživjele su sa samo lakšim ozljedama!

Incident se odvio oko 17:45 sati, u vrijeme večernje prometne gužve, na južnim trakama autoceste I-95 u blizini grada Cocoa, a dramatičan događaj zabilježen je kamerom iz automobila koji se vozio iza Toyote Camry u kojem se nalazila se 57-godišnja žena iz Melbournea.

Nesretnoj su ženi odmah u pomoć priskočili lokalni pastori, Annie i Bernard Wigley, te je prevezena u obližnju bolnicu Viera.

"Bio sam prilično prestravljen u tom trenutku. Mogli smo poginuti. Tek dan kasnije shvatio sam koliko sam zahvalan što se nije dogodilo najgore", izjavili su za Fox News James Coffey i njegov sin Peter, autori viralne snimke.

U zrakoplovu su se nalazila dva 27-godišnjaka – pilot iz Orlanda i putnik iz Temple Terracea. Prema informacijama Nacionalnog odbora za sigurnost prometa (NTSB), zrakoplov je poletio s obližnjeg otoka Merritt na instrukcijski let.

Nedugo nakon polijetanja, pilot je doživio potpuni gubitak snage u oba motora, što ga je natjeralo na očajnički potez, na slijetanje na najbližu moguću ravnu površinu.

Savezna uprava za zrakoplovstvo (FAA) i NTSB pokrenuli su istragu kako bi utvrdili točan uzrok kvara motora, a pilot i njegov putnik prošli su bez ijedne ozljede.