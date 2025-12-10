PFL u Lyonu: Nemkov i Cyborg u borbama za naslov, europski prvaci traže krunu u Lyonu
Organizacija Professional Fighters League (PFL) priprema spektakularnu završnicu godine, a predzadnji događaj u 2025. održat će se u subotu, 13. prosinca, u francuskom Lyonu. LDLC Arena bit će poprište vrhunskih okršaja koji uključuju dvije borbe za svjetski naslov, finala PFL Europe turnira te nastupe nekih od najvećih zvijezda u usponu. Francuski ljubitelji MMA imat će priliku uživo svjedočiti sudaru svjetskih prvaka, legendi sporta i lokalnih heroja.
Nemkov i Ferreira u okršaju teškaških titana
Glavna borba večeri donosi sraz za PFL-ov pojas svjetskog prvaka u teškoj kategoriji između bivšeg Bellatorovog prvaka Vadima Nemkova (19-2, 1 NC) i brazilskog nokautera Renana "Probleme" Ferreire (13-4).
Nemkov, štićenik legendarnog Fedora Emelianenka, ulazi u kavez s nevjerojatnim nizom od 14 borbi bez poraza koji traje gotovo cijelo desetljeće. Poznat kao jedan od najkompletnijih boraca današnjice, Nemkov spaja precizne udaračke tehnike s opasnim vještinama u parteru, što potvrđuje s deset nokauta i pet pobjeda prisiljavanjem na predaju. "Renan je snažan protivnik, visok i brz. Ima jak udarac. Bit će to teška borba za obojicu, ali vjerujem da će fanovi uživati", izjavio je Nemkov, dodavši kako ne želi iznevjeriti svog trenera Fedora.
S druge strane stoji Renan Ferreira, 203 centimetra visoki teškaš čija je sirova snaga postala strah i trepet za protivnike. Čak 11 od svojih 13 pobjeda ostvario je nokautom, a sada se želi vratiti na pobjedničke staze nakon poraza od Francisa Ngannoua krajem 2024. godine. "Svi znaju za moju nasilnost i snagu nokauta. Mogu pogoditi u bilo kojem trenutku. Idemo u rat. Nemkov... ja ću biti tvoj najveći problem", samouvjereno je poručio Brazilac.Povratak ikone: Cris Cyborg protiv neporažene izazivačice
U sunaslovnoj borbi večeri, jedna od najvećih borkinja svih vremena, Cris Cyborg (28-2, 1 NC), bori se za PFL-ov pojas svjetske prvakinje u perolakoj kategoriji protiv neporažene australske zvijezde Sare Collins (6-0).
Za Cyborg, koja je osvajala naslove u svim velikim organizacijama u kojima se natjecala, ovo će biti prvi MMA nastup nakon pobjede nad Larissom Pacheco u listopadu 2024. te prvi nastup u Europi u njezinoj dvadesetogodišnjoj karijeri. "Jako sam zahvalna i uzbuđena. Znam da tamo imam puno obožavatelja. Dat ću sve od sebe da donesem pobjedu u Brazil", izjavila je Cyborg.
Njena protivnica, Sara Collins, u meč ulazi kao autsajderica, ali s perfektnim omjerom i velikim samopouzdanjem. Australska crni pojas u judu svjesna je prilike karijere. "Nisam mislila da će se ovo ikada dogoditi. Ona je oduvijek bila na vrhu i moj krajnji cilj. Sada se to ostvaruje i presretna sam", rekla je Collins.
Europska finala i ostatak programa
PFL Lyon donosi i završnicu europskog turnira za 2025. godinu. U finalu lake kategorije snage će odmjeriti Connor Hughes (12-2) i Aleksandr Chizov (12-3), dok će se za naslov prvaka bantam kategorije boriti Baris "The Sniper" Adiguzel (9-1) i Dean Garnett (14-3-1).
Ostatak programa također nudi pregršt uzbuđenja. Neporaženi belgijski talenti Patrick Habirora (7-0) i Boris Mbarga Atangana (7-0) tražit će nastavak svojih pobjedničkih nizova protiv Kevina Jousseta, odnosno Guilhermea Soaresa. Domaća publika s nestrpljenjem očekuje i nastup Taylora Lapilusa (22-4) protiv Liama Gittinsa (13-4).
