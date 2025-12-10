PFL u Lyonu: Nemkov i Cyborg u borbama za naslov, europski prvaci traže krunu u Lyonu

Organizacija Professional Fighters League (PFL) priprema spektakularnu završnicu godine, a predzadnji događaj u 2025. održat će se u subotu, 13. prosinca, u francuskom Lyonu. LDLC Arena bit će poprište vrhunskih okršaja koji uključuju dvije borbe za svjetski naslov, finala PFL Europe turnira te nastupe nekih od najvećih zvijezda u usponu. Francuski ljubitelji MMA imat će priliku uživo svjedočiti sudaru svjetskih prvaka, legendi sporta i lokalnih heroja.

Nemkov i Ferreira u okršaju teškaških titana

Glavna borba večeri donosi sraz za PFL-ov pojas svjetskog prvaka u teškoj kategoriji između bivšeg Bellatorovog prvaka Vadima Nemkova (19-2, 1 NC) i brazilskog nokautera Renana "Probleme" Ferreire (13-4).

PFL u Lyonu gledajte uživo na Voyo u subotu 13. prosinca

Nemkov, štićenik legendarnog Fedora Emelianenka, ulazi u kavez s nevjerojatnim nizom od 14 borbi bez poraza koji traje gotovo cijelo desetljeće. Poznat kao jedan od najkompletnijih boraca današnjice, Nemkov spaja precizne udaračke tehnike s opasnim vještinama u parteru, što potvrđuje s deset nokauta i pet pobjeda prisiljavanjem na predaju. "Renan je snažan protivnik, visok i brz. Ima jak udarac. Bit će to teška borba za obojicu, ali vjerujem da će fanovi uživati", izjavio je Nemkov, dodavši kako ne želi iznevjeriti svog trenera Fedora.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

S druge strane stoji Renan Ferreira, 203 centimetra visoki teškaš čija je sirova snaga postala strah i trepet za protivnike. Čak 11 od svojih 13 pobjeda ostvario je nokautom, a sada se želi vratiti na pobjedničke staze nakon poraza od Francisa Ngannoua krajem 2024. godine. "Svi znaju za moju nasilnost i snagu nokauta. Mogu pogoditi u bilo kojem trenutku. Idemo u rat. Nemkov... ja ću biti tvoj najveći problem", samouvjereno je poručio Brazilac.Povratak ikone: Cris Cyborg protiv neporažene izazivačice

U sunaslovnoj borbi večeri, jedna od najvećih borkinja svih vremena, Cris Cyborg (28-2, 1 NC), bori se za PFL-ov pojas svjetske prvakinje u perolakoj kategoriji protiv neporažene australske zvijezde Sare Collins (6-0).

Za Cyborg, koja je osvajala naslove u svim velikim organizacijama u kojima se natjecala, ovo će biti prvi MMA nastup nakon pobjede nad Larissom Pacheco u listopadu 2024. te prvi nastup u Europi u njezinoj dvadesetogodišnjoj karijeri. "Jako sam zahvalna i uzbuđena. Znam da tamo imam puno obožavatelja. Dat ću sve od sebe da donesem pobjedu u Brazil", izjavila je Cyborg.

Njena protivnica, Sara Collins, u meč ulazi kao autsajderica, ali s perfektnim omjerom i velikim samopouzdanjem. Australska crni pojas u judu svjesna je prilike karijere. "Nisam mislila da će se ovo ikada dogoditi. Ona je oduvijek bila na vrhu i moj krajnji cilj. Sada se to ostvaruje i presretna sam", rekla je Collins.

Europska finala i ostatak programa

PFL Lyon donosi i završnicu europskog turnira za 2025. godinu. U finalu lake kategorije snage će odmjeriti Connor Hughes (12-2) i Aleksandr Chizov (12-3), dok će se za naslov prvaka bantam kategorije boriti Baris "The Sniper" Adiguzel (9-1) i Dean Garnett (14-3-1).

Ostatak programa također nudi pregršt uzbuđenja. Neporaženi belgijski talenti Patrick Habirora (7-0) i Boris Mbarga Atangana (7-0) tražit će nastavak svojih pobjedničkih nizova protiv Kevina Jousseta, odnosno Guilhermea Soaresa. Domaća publika s nestrpljenjem očekuje i nastup Taylora Lapilusa (22-4) protiv Liama Gittinsa (13-4).

PFL u Lyonu gledajte uživo na Voyo u subotu 13. prosinca

POGLEDAJTE VIDEO: Krušič brutalno nokautirao Đurđeva