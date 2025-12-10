Janičić u svojoj Podgorici protiv UFC legende: FNC pripremio spektakl za kraj godine

Fight Nation Championship (FNC) za kraj 2025. godine sprema pravi borilački poklon za sve fanove – FNC 26 u glavnom gradu Crne Gore Podgorici. Dvorana Morača će 20. prosinca biti poprište spektakla koji predvodi jedna od najvećih regionalnih zvijezda, Miloš "Cobra" Janičić, u borbi protiv legendarnog veterana UFC-a, Brazilca Alexa "Cowboya" Oliveire.

Miloš Janičić – "Cobra" pred domaćom publikom

Miloš Janičić (28, 18-3) ulazi u ovu borbu kao trećerangirani borac lake kategorije na Balkanu i ime koje izaziva strahopoštovanje. Crnogorski borac, koji će se boriti u rodnoj Podgorici, poznat je po nevjerojatnom instinktu za završavanje borbi. Njegov profesionalni omjer otkriva fascinantan podatak: svih 18 pobjeda ostvario je prekidom, od čega devet u prvoj rundi. Nakon dominantnih nastupa i pobjeda nad Markom Bojkovićem i Markom Radakovićem, Janičić je potvrdio status elitnog borca, a meč protiv Oliveire predstavlja krunu njegove dosadašnje karijere i najveći izazov do sada.

Alex Oliveira – opasni "Cowboy" s UFC pedigreom

S druge strane kaveza stajat će Alex "Cowboy" Oliveira (37, 26-16-1), borac čije ime je sinonim za akciju i beskompromisne borbe. Brazilac je proveo sedam godina u najjačoj svjetskoj promociji, UFC-u, gdje je odradio 22 meča. Tijekom tog perioda borio se s nekim od najvećih imena velter kategorije poput Donalda "Cowboya" Cerronea, Gilberta Burnsa i Mikea Perryja. Njegov agresivni i atraktivni stil donio mu je pet bonusa za najbolje izvedbe i borbe večeri. Prije MMA karijere radio je kao građevinski radnik i jahač bikova, što savršeno opisuje njegovu čvrstinu i neustrašivost.

Sudar svjetova u FNC-ovom kavezu

Ovaj okršaj, dogovoren kao "catchweight" borba do 73 kilograma, predstavlja pravi sudar stilova i generacija. Janičić je borac u naponu snage, tehnički potkovan i s nevjerojatnom statistikom završnica. Oliveira, iako iskusniji, donosi nepredvidljivost i sirovu snagu kaljenu u najtežim bitkama. Brazilac će imati i prednost u dosegu od desetak centimetara, što bi moglo igrati važnu ulogu u borbi na nogama. Organizatori iz Fight Nation Championshipa s pravom očekuju da borba neće dočekati sudačku odluku, već da će publika svjedočiti eksplozivnom nokautu ili predaji.

Vrhunski program za crnogorsku publiku

Iako je borba Janičića i Oliveire u glavnom fokusu, FNC 26 nudi ukupno deset uzbudljivih mečeva. U sunaslovnoj borbi večeri, neporaženi Miljan Zdravković (9-0) branit će pojas prvaka bantam kategorije protiv iskusnog Bellatorovog veterana Josha "Gentlemana" Hilla (23-7). Publika će također moći uživati u borbi bez rukavica (bare-knuckle) između regionalne zvijezde Vase "Psiha" Bakočevića i Austrijanca Wilhelma Otta, kao i u povratku ultimate kickboxinga.

Večer u Podgorici bez sumnje će biti upisana kao jedan od najvažnijih događaja u povijesti regionalnog MMA-a. Za Miloša Janičića, to je prilika da pobjedom nad borcem svjetskog kalibra lansira svoju karijeru na novu razinu, dok za FNC predstavlja još jedan korak u etabliranju kao vodeće europske borilačke promocije.

