Šef FNC-a ekskluzivno otkriva veliku novost koja dolazi nakon spektakla u Podgorici

Još se nisu slegli dojmovi sa FNC 25 eventa u Varaždinu, a već naveliko gledamo prema novom spektaklu - Podgorici i FNC 26 eventu. Po prvi put, FNC promocija, najbolja MMA organizacija u jugostičnoj Europi, dolazi u Crnu Goru, što će biti zadnji event u ovoj kalendarskoj godini i točka na i nevjerojatnog rasta kojeg je FNC u 2025. doživio.

Spektakularni FNC 26 event 20. prosinca gledajte eksluzivno na platformi VOYO.

FNC 26 u Podgorici dolazi s obećanjem spektakla kakav samo FNC može prirediti! Prava ludnica vlada u Podgorici i Crnoj Gori zbog nadolazećeg eventa već sad, 11 dana prije događaja koji će srušiti sve rekorde u Crnoj Gori, tako da je atmosfera koja vlada u Podgorici sve samo ne obična. Dražen Forgač Forgy, predsjednik FNC promocije, za portal Net.hr približava i opisuje "kaos" koji su on i njegov vrijedan i uspješan tim doživjeli u Podgorici, objašnjava fenomen zvan FNC organizacija i ekskluzivno najavljuje veliku novost koja dolazi u FNC...

Pripremite se za spektakl u Podgorici, gdje će se 20. prosinca na FNC 26 dogoditi uzbudljiv susret između Miloša ‘Cobre’ Janičića i Alexa ‘Cowboya’ Oliveire u borbi na catchweightu do 73 kilograma, a prijenos uživo gledaj samo na platformi VOYO! Janičić, borac iz Crne Gore s 18 profesionalnih pobjeda – svih prekidom – vraća se u FNC kavez nakon pobjede nad Markom Bojkovićem i dvaju novih slavlja u 'dirty boxingu', odlučan dokazati da njegova karijera tek uzima zamah. S druge strane, brazilski veteran Alex Oliveira, koji je svoju profesionalnu karijeru započeo 2011. godine, a četiri godine kasnije postao UFC borac, donosi bogato iskustvo iz oktogona. S 22 nastupa u UFC-u i borbama protiv imena kao što su Donald Cerrone, Mike Perry, Gilbert Burns i Kevin Holland, ‘Cowboy’ je spreman za još jednu borbu na visokom nivou. Završni FNC događaj godine gleda uživo u subotu, 20.12., na platformi VOYO.

Nakon FNC 26, naime, borci će biti rangirani po divizijama, što predstavlja značajan korak u razvoju i profesionalizaciji ove organizacije. Ova velika novost, zajedno s fenomenalnom promocijom i zanimljivim match upovima po kojima je FNC prepoznatljiv, obećava još veći uzlet i uzbuđenje u FNC-u.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

"Donijeli smo odluku i ideja je da nakon FNC 26 u Podgorici napravimo rang listu boraca i to ćemo i napraviti", po prvi put otkriva Dražen Frgač Forgy.

Dražen Forgač Forgy opisao nam je ludnicu u Podgorici uoči FNC 26 eventa. Tijekom nedavnog posjeta Podgorici radi obilaska dvorane i hotela, doživio je scene koje su ga, kako nam priznaje, zatekle...

"Općenito je veliki hype i popularnost FNC-a u čitavoj regiji, međutim u Podgorici je to jedan drugi level, još viši, jer od samog graničnog prijelaza, policajaca do fanova na ulici, do klinaca iz škole. Klinci su trčali iz škole, dolazili do hotela da se slikaju s nama. Jednostavno, popularnost FNC-a je izrazito velika u Crnoj Gori. Moram biti iskren i reći kako dosad toga nisam bio ni svjestan. Bio sam u Podgorici sad u više navrata jer je FNC 26 u fazi organizacije, svaki je put bila ista situacija. Kako se FNC 26 event približava, sve je veći i veći hype, što je i normalno", govori Dražen Forgač Forgy i objašnjava nam fenomen zvan FNC. Barem nam pokušava objasniti, jer neke su stvari uistinu neobjašnjive.

Foto: Zeljko Hladika/pixsell

"FNC promocija raste iz eventa u event. Sve što isporućujemo glede FNC evenata, od produkcije do mečeva, je na najvišoj mogućoj razini. Mečevi su uistinu spektakularni i produkcijski je to uvijek na najvišem mogućem nivou. Ljudi koji dođu uživo gledati event svi se vraćaju. Putuju ljudi po cijeloj regiji na evente, doslovno imamo fanove koji putuju po 700-800 kilometara samo kako bi prisustvovali eventu UŽIVO. Raste gledanost FNC evenata na platformi VOYO i na FNC TV-u. Svakim eventom se baza sve više širi. Jednostavno, tko jednom počne pratiti FNC ostaje fan", navodi Forgy,

Foto: Fnc 26 - Voyo

FNC je sportski rekorder ako se gleda brzina rasta popularnosti po eventu. Šaljivo rečeno, FNC postaje mjerna jedinica za brzinu povećanja popularnosti po eventu.

"Smatram da smo, ako se gleda regionalni sportski brend, da smo u samom vrhu, jer niti jedna druga liga nije uspjela napraviti takav fenomen da je popularna u cijeloj regiji. Ako uzmemo i ABA ligu i SEHA ligu i ostale pokušaje u drugim sportovima, to se nije dogodilo, dok FNC zapravo svaka država gleda kao svoju organizaciju, jer svi imaju svoje borce u organizaciji, svi su isto tretirani. Jednostavno, FNC je organizacija koju vole i prate podjednako svi. To je naš najveći uspjeh i jednostavno rezultat toga je toliki rast. Nisam očekivao baš tako brz rast popularnosti promocije, jer smo tek u šestoj godini postojanja. Iz nule smo tako brzo došli do ove razine na kojoj smo sad i to je bilo gotovo nemoguće za očekivati", zaključio je Dražen Forgač Forgy.

POGLEDAJTE VIDEO: Hrvoje Sep u 'Maksanovom korneru' o fenomenu zvanom FNC