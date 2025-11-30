Naš reporter postavio zanimljivo pitanje na povijesnoj pressici: 'Tako se odigralo'

FNC 25 imao je povijesni trenutak nakon eventa u Areni Varaždin. Po prvi puta održana je pressica nakon eventa. To dosad nije bila praksa u FNC-u, ali evo, čelnici najjače MMA promocije u jugostičnoj Europi odlučili su pratiti trendove, jer i u tome su prvaci, šampioni.

Vrijedan FNC tim, na čelu s Draženom Forgačem Forgijem, pomiču granice. Na pressici su bili Desmae koji je porazio Bojkovića, Kraska koji je oduševio sve u Areni Varaždin, ali i čitavu regiju, vjerujemo, svojim come backom u meču za naslov u velteru protiv Brazilca, opasnog Terora iz Južne Ameike - Igora Cavalcantija. Dražen Forgač je isto bio na pressici, Antun Račić, veliki fighter koji je na eventu ostvario pobjedu protiv Tratnera, iako ga je Izraelac tri puta udario nogom u jaja, te Rok Krušič. Svi su ostvarili pobjede prekidima.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

"Hvala što ste s nama u ove kasne sate. Drži nas adrenalin pa zbam da vam se ne spava, barem se meni ne spava. Event je bio odličan. Puna dvorana, atmosfera brutalna. Imali smo priliku zbilja vidjeti vrhunske borbe", kazao je predsjednik FNC organizacije Dražen Forgač.

Forgy je otkrio kako je nagradu za najbolji meč otišla u ruke Kraski, očekivano, a za najbolji nokaut Krušiču.

Naš reporter Vehmir Džakmić postavio je ključno pitanje.

Da ti je netko rekao prije početka eventa, da će ovakvi rezultati biti, jesi li se tome nadao, s obzirom na poraze mnogih favorita, a Kraska je bio dosta blizu, u prvoj rundi pogotovo?

"Nikad se ne kladim, zato što teško pogađam rezultate, Nisam dobar u tome, svjestan sam da je teško predviđati rezultate. I da mi je netko rekao da će biti ovako, ne bi mu vkerovao. Svjestan sam koliko je nepredividiv MMA, zato ga i volimo. U jednom trenutku si na milimetar do pobjede, u drugom si već u nekoj poluzi i gušenju. Tako da, teško je predviđati. Ali, imamo pobjednike imamo šampiona, imamo sve onako kako se odigralo. Da li su neki mečevi mogli biti drugačiji, vjerojatno da. Dosta je boraca plesalo po rubu poraza. Imali smo strašan preokret, evo, u tom meču za titulu. Bilo je izrazito zanimljivo, na knap što se kaže", rekao je Dražen Forgač Forgy.

Pogledajte kako je izgledala povijesna pressica FNC-a.

POGLEDAJTE VIDEO: [18+] UZNEMIRUJUĆE/Brutalni nokauti oduševili borilački svijet, koji vam je najbolji?