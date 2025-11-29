Mislili ste da se ovaj fenomen nikad neće dogoditi? Došlo je do velike promjene navika Hrvata

Hrvoje Sep, poznati profesionalni hrvatski boksač, član BK Leonardo, gost je u novoj epizodi podcasta Net.hr-a Maksanov korner. Iako je povod razgovora bio FNC 25 spektakl u Varaždinu te aktualnosti iz svijeta boksa, jedan dio razgovora skrenuo je u sociološke vode. Dvojac se dotaknuo fenomena streaming platformi, točnije platforme VOYO, te načina na koji je ona utjecala na promjenu svijesti domaće publike kada je riječ o plaćanju za sportski sadržaj. FNC i platforma VOYO sinkronizirano obaraju sve rekorde i mijenjaju svijest javnosti.

Godinama je u regiji prevladavao stav da bi televizijski i internetski sadržaj trebao biti besplatan, no sudeći prema riječima Hrvoja Sepa, ta se paradigma nepovratno mijenja.

Kraj ere 'daj mi besplatno'

Tijekom razgovora s Hrvojem Sepom, naglašena je sinergija između televizijskih kuća i streaming platformi u posljednje dvije godine bilježi strelovit rast. Posebno je naglasio promjenu u filozofiji gledatelja koji su nekada tražili isključivo besplatne prijenose, dok danas sve češće posežu za PPV (pay-per-view) uslugama ili pretplatama.

VOYO stream platforma promijenila je svijest kod Hrvata. Prije sam često čuo rečenicu: 'Ma neću ni gledati jer moram tražiti, moram plaćati, moram se ulogirati'. Ljudima je to predstavljalo prepreku. Kada im kažem da je prijenos na VOYO platformi, ali da se plaća, reakcija je sada: 'Što je to, sitno, par eura? Super, gledam meč'. Ljudi su počeli ugađati sebi. Hrvoje Sep u 'Maksanovom korneru' o platformi VOYO.

Na pitanje je li platforma VOYO uspjela promijeniti navike Hrvata i onaj poznati mentalitet "daj mi to besplatno", Sep je bio jasan.

"Jest, promijenila se svijest", potvrdio je Sep, prisjetivši se kako su reakcije publike izgledale donedavno, a kako izgledaju danas.

"Prije sam često čuo rečenicu: 'Ma neću ni gledati jer moram tražiti, moram plaćati, moram se ulogirati'. Ljudima je to predstavljalo prepreku."

Međutim, situacija je danas bitno drugačija. Sep navodi osobni primjer kada ga poznanici pitaju gdje mogu gledati njegove mečeve ili druge borilačke priredbe.

"Kada im kažem da je prijenos na VOYO platformi, ali da se plaća, reakcija je sada: 'Što je to, sitno, par eura? Super, gledam meč'. Ljudi su počeli ugađati sebi", objašnjava Sep.

Sadržaj na dlanu

Ključ ove promjene leži u pristupačnosti i jednostavnosti korištenja moderne tehnologije. Sep ističe kako su danas svi konstantno na mobitelima, a platforme su prilagođene tom načinu života. Proces registracije i pristupa sadržaju postao je brz i intuitivan, što je uklonilo tehnološke barijere koje su nekada odbijale gledatelje.

"Svi su na mobitelima, vrlo se lako ulogirati. Ljudi oko mene imaju sve to instalirano. Nevjerojatno je kako platforma raste".

"Jednostavno, ono što želiš gledati dostupno ti je na dlanu. To ne znači da će čovjek provesti deset sati dnevno gledajući u mobitel, ali to znači da onog trenutka kada želiš vidjeti određeni sadržaj, on ti je dostupan odmah", smatra proslavljeni boksač.

Paralelni rast sporta i platforme

Složili smo se sa Sepom kako rast kvalitete borilačkih organizacija i evenata ide ruku pod ruku s rastom platforme koja ih prenosi. Gledatelji su prepoznali da za simboličan iznos dobivaju vrhunsku produkciju i ekskluzivan sadržaj, bez potrebe za traženjem nestabilnih ilegalnih prijenosa.

"Definitivno puno više ljudi gleda i puno više ljudi je shvatilo da je taj sadržaj zapravo vrlo lako dostupan", zaključio je Sep.

Ova promjena mentaliteta nije samo pobjeda za streaming servise, već i za sam sport, jer osigurava održivost i profesionalizaciju prijenosa, omogućujući fanovima da neometano uživaju u nastupima svojih omiljenih boraca. Čini se da će velik dio publike upravo putem malih ekrana i mobilnih uređaja, sasvim legalno i uz pretplatu, u subotu pratiti FNC 25 akciju u kavezu i biti uz portal Net.hr, jer Net.hr jedini u Hrvatskoj donosi apsolutno sve o FNC promociji i FNC 25 eventu uz tekstualni LIVE prijenos.

