Roberto Soldić najavio mogući meč u Zagrebu: 'Pričali smo s ljudima, sve je moguće'

Uoči večerašnjeg FNC spektakla u Varaždinu porazgovarali smo s Robertom Soldićem, čovjekom kojeg mnogi smatraju najboljim hrvatskim MMA borcem današnjice. „Robocop“ je otvoreno govorio o eventu, o vlastitim planovima, ali i otkrio ono što sve najviše zanima, hoćemo li ga vidjeti u FNC-u te kada kreće u napad na ONE pojas.

Jurić i Batur spremali su se u tvom novootvorenom gymu u Vitezu, kako si zadovoljan?

Jure Jurić i Martin Batur dobro su se spremili u Vitezu, imamo dobar gym kod mene dolje i u mom rodnom kraju. Nadam se da ste pogledali vlogove haha. Dobro se radilo i svi imaju zahtjevne mečeve. Jure je spreman protiv Francuza i Batur... nadamo se pobjedi i da odradi brz i lagan meč da to privede kraju što prije i da bude frišak za možda Munchen. Tako da... Spremni smo i nadam se pobjedi.

Što misliš kako će izgledati Baturom povratak nakon teške ozljede?

Pa koljeno mu je dobro izdržalo. Mislim da je i on dobro oporavljen i dobro smo stvarno radili, imao je teške i teške treninge. Svaki dan smo se stvarno baš fokusirali na njega na Juru i pratio je sav rad. No, ja vidim da se još koju stepenicu podigao. Vidim da je dosta napredovao i vidim da je dobar i mentalno. Lakše je bilo podnijeti pripreme u Vitezu nego u Engleskoj. Sve nam je bilo na 10 minuta. Hrana im je dobra bila. Smještaj je super, što je najvažnije, imali su masaže i saune, spa i sve ono što je najbitnije. Bio sam i ja tu. Uslovi su stvarno na visokom nivou i idemo po pobjedu.

Jesi li zadovoljan s novim gymom i hoćeš li se sada više fokusirati na rad s ljudima?

Ja sam dolje (u Vitazu) počeo. Trenirao sam i radio dolje sve dok nisam došao do scorea 3-0. Lakše je puno, nema stresa Ovako pripreme puno lakše i bez ikakvog stresa prolaze, bez gužve na cestama. Sve to uzme energiju. Imamo isto dva trenera iz Brazila. Oni daju treninge djeci, početnicima, amaterima, rekreativcima i zadovoljan sam. Ljudi su oduševljeni pošto je to prvi sad veći gym, da je MMM baš fokus. Vidim dosta ljudi je sretno i dođu, družimo se. Ali to sam ja gledao na sebe najviše da imam, za budućnost, da možda nekad izađe neki borac i ja vjerujem da će izaći jer stvarno ja uvijek idem po PS-u. Zadovoljan sam. Evo sad mogu na momke prenijeti znanje

Što ćemo s tobom? Kada se očekuju novi mečevi i gdje?

Ivan Dijaković je bio u Tokiju u Japanu. Sjedio je sa gospodinom Chatrije Sityodtongom, direktorom ONE Championshipa. Dobri su planovi pa ćemo vidjeti sve. Sve je dobro. Ja sam se borio u drugom mjesecu i opet se malo duže čeka moj meč, ali sam ruku slomio pa nisam tri mjeseca mogao trenirati. Mislim, radio sam ono što sam mogao raditi. Uvijek se može desiti neka ozljeda i to je normalno. Trebao sam se i ja boriti u Tokiju, ali nisam. Vidjet ćemo. Evo, sad dobro stvari stoje i moguć je napad na pojas ako ne možda, ja sam isto za revanš protiv Zebaztiana Kadestama, tako da i to smo tražili. Želim se boriti da budem aktivniji. Nadam se da će doći jednom One Championshipu u Zagreb. Bio je plan možda da obranim pojasa, ali kad ga uzmem.

Komentar na Varaždin i FNC?

FNC radi odličan posao. Baš Ante Jurić, matchmaker kaže da su mi vrata uvijek otvorena. Možemo se uvijek nešto dogovoriti, pa vidjet ćemo.

