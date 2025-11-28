Bum, tres, MMA urnebes! Evo kad i gdje gledati jedan od najvećih evenata ikad u ovom dijelu Europe

Ljubitelji slobodne borbe, pripremite se za povijesnu večer. Bum, tres, MMA urnebes! Slobodna borba i FNC u centru su sportske javnosti, a Varaždin će biti epicentar, ne samo regionalnog, nego i europskog MMA. Najbrže rastuća MMA organizacija u jugoistočnoj Europi, Fight Nation Championship (FNC), po prvi puta u povijesti dolazi u barokni grad. FNC 25 donosi spektakl koji se dugo iščekivao, a održat će se u subotu, 29. studenog 2025. godine. Za sve one koji neće biti u mogućnosti doći u Varaždin, ekskluzivni prijenos priredbe osiguran je putem streaming platforme VOYO.

VOYO mijenja svijest borilačkih fanova

VOYO je postao sinonim za praćenje FNC događaja u regiji, a pretplatnici će moći uživati u svim mečevima, od uvodnih borbi pa sve do glavnog događaja večeri. Prijenos na platformi VOYO omogućuje gledateljima visoku kvalitetu slike i zvuka, uz stručne komentatore koji će vas voditi kroz svaki segment večeri. Prijenos povijesnog MMA eventa ekskluzivno možete gledati na platformi VOYO od 18.30.

Sep je u Maksanovom korneru komentirao medijski aspekt borilačkih sportova u Hrvatskoj, posebice ulogu platforme VOYO. Sep je primijetio značajnu promjenu u svijesti domaće publike koja je napustila filozofiju traženja besplatnih streamova i prihvatila model "pay-per-view" (PPV) sadržaja. VOYO je promijenio način razmišljanja borilačkih fanova, odnosno svijest...

"Promijenila se svijest, sigurno. Ljudi su shvatili da za simboličan iznos dobivaju vrhunski sadržaj na dlanu. Kad me pitaju gdje mogu gledati meč, kažem im – na VOYO platformi. Jednostavno je, dostupno i logično da to raste paralelno s kvalitetom FNC-a," kazao nam je Sep.

Nakon nezaboravnih priredbi u zagrebačkoj Areni i pulskoj Areni, te uspješnih izleta u susjedne zemlje, organizacija pod vodstvom Dražena Forgača odlučila je "kavez" postaviti u "barokni grad". Arena Varaždin ugostit će tako moderne gladijatore, a publika može očekivati produkciju na svjetskoj razini, vrhunske mečeve i atmosferu koja redovito krasi FNC-ove događaje. Za sve one koji ne mogu fizički prisustvovati ovom spektaklu, organizatori su osigurali prijenos uživo putem digitalnih platformi, čime se potvrđuje status FNC-a kao lidera u sportskom broadcastingu regije.

Ono što FNC 25 čini posebnim nije samo lokacija, već i iznimno kvalitetan popis borbi, tzv. "fight card". Organizatori su za varaždinsku publiku pripremili čak 11 mečeva koji jamče uzbuđenje.

Povratak Martina Batura

U glavnoj borbi večeri (Main Event), publika će imati priliku vidjeti okršaj u teškoj kategoriji. U kavez se vraća Martin Batur, jedan od najboljih hrvatskih teškaša. Batur se vraća nakon nesretne ozljede koju je zadobio pred domaćom publikom u Zadru, što ovom meču daje dodatnu emotivnu težinu. Njegov protivnik bit će poljski veteran Michał Kita.

Kita je ime koje ne treba posebno predstavljati onima koji prate europsku MMA scenu. Riječ je o borcu s ogromnim iskustvom koji se borio u najjačim organizacijama i poznat je po svojoj čvrstini i nokauterskoj snazi. Sudar Batura i Kite klasičan je primjer dvoboja u teškoj kategoriji gdje jedan udarac može odlučiti pobjednika. Batur će tražiti iskupljenje i povratak na pobjedničke staze, dok Kita u Varaždin dolazi pokvariti planove domaćem borcu i dokazati da još uvijek pripada samom vrhu.

Borba za pojas i regionalne zvijezde

Sunaslovna borba (Co-Main Event) donosi nam okršaj za titulu prvaka u velter kategoriji. Trenutni šampion Kamil Kraska branit će svoj pojas protiv opasnog izazivača Igora "Jacarea" Cavalcantia. Očekuje se tehnički potkovan meč u kojem će nijanse odlučivati o tome tko će kući ponijeti zlatni pojas FNC-a.

Jedan od najiščekivanijih trenutaka večeri svakako je povratak Marka Bojkovića. Mladi srpski borac, koji slovi za jednog od najvećih talenata u regiji, suočit će se s iskusnim Donovanom Desmaeom. Bojković je poznat po svom atraktivnom stilu borbe, ali i karizmi kojom privlači veliku pažnju medija i publike. Desmae, s druge strane, predstavlja najozbiljniji test u dosadašnjoj karijeri mladog Bojkovića. Ovo je klasičan sukob generacija i stilova koji bi mogao ukrasti show.

Osim njih, na popisu borbi nalaze se i druga velika imena. Bivši KSW šampion Antun Račić dočekuje Itaya Tratnera, što garantira vrhunsku akciju u nižim kategorijama gdje su brzina i tehnika presudni. Također, bivši PFL šampion Emiliano Sordi suočit će se s UFC veteranom Tomom Breeseom, što samo potvrđuje da FNC u Varaždin dovodi borce svjetskog kalibra.

Umjetnost sastavljanja savršenog 'Fight Carda'

Iza svjetala reflektora i glamura priredbe stoji mukotrpan rad organizacijskog tima. Prvi čovjek FNC-a, Dražen Forgač, u nedavnom je medijskom istupu otkrio kako izgleda proces sparivanja boraca, ističući da je to prava "umjetnost balansiranja".

Publika u Varaždinu vidjet će strateški složen mozaik borbi. Forgač objašnjava kako savršen "card" mora sadržavati balans između prekaljenih internacionalaca i domaćih uzdanica koje tek grade svoje ime.

"S jedne strane su mladi lavovi, borci koji su žustri, bez previše razmišljanja i bez previše kompromisa ulaze u akciju. S druge strane stoje iskusni veterani kod kojih publika može vidjeti taktičku zrelost," pojašnjava Forgač. Upravo taj kontrast stvara dinamiku koja drži gledatelje prikovane za sjedalice ili ekrane tijekom cijele večeri.

Sigurnost boraca na prvom mjestu

Jedan od ključnih postulata FNC-a je izbjegavanje neravnopravnih mečeva. Iako su nokauti ono što često prodaje ulaznice, organizacija pazi da ne dolazi do "krvoprolića" uzrokovanog prevelikom razlikom u kvaliteti. Cilj je da svaki borac dobije protivnika po mjeri. Mladi talenti se grade postepeno, boreći se međusobno, dok se izbjegava njihovo prerano "guranje u vatru" protiv preiskusnih veterana. Ovakav pristup osigurava sportski integritet natjecanja i dugoročni razvoj boraca.

Faktor X i nepredvidive okolnosti

MMA je sport, ali i zabava. Forgač ne krije da se pri odabiru boraca gleda i na njihov "personality". Borci koji možda nisu tehnički najsavršeniji, ali imaju karizmu i sposobnost da "zapale" publiku, uvijek imaju mjesto na priredbi.

No, najveći neprijatelj svakog organizatora su ozljede. "Gotovo je sto posto sigurno da će se netko ozlijediti," iskren je Forgač. Sastavljanje popisa borbi živi je organizam koji se mijenja sve do samog ulaska u kavez. Kada se dogodi ozljeda, posebno u glavnim borbama, organizatori moraju reagirati munjevito i pronaći adekvatnu zamjenu. Ponekad te zamjene ("short notice") donesu neočekivano dobre mečeve jer borci koji uskaču nemaju što izgubiti, a mogu puno dobiti.

Varaždin kao nova stanica regionalne ekspanzije

Dolazak FNC-a u Varaždin nije slučajan. Nakon što su pokorili Zagreb i ostavili snažan utisak u Sloveniji (Ljubljana i Maribor), te Srbiji i Bosni i Hercegovini, širenje na nove gradove u Hrvatskoj logičan je slijed događaja.

FNC 25 u Varaždinu dio je gustog rasporeda organizacije za kraj 2025. godine. Podsjetimo, nakon spektakla FNC 24 u Zagrebu i FNC Knockouta 2 u Mariboru, Varaždin preuzima štafetu, dok je za prosinac najavljen i debi u Crnoj Gori, točnije u Podgorici (FNC 26). Ovakav tempo potvrđuje ambiciju FNC-a da postane nezaobilazan faktor na europskoj MMA karti.

Varaždinska Arena, poznata po svojoj akustici i modernoj infrastrukturi, pružit će savršenu kulisu za ovaj događaj. Očekuje se dolazak navijača iz cijele Hrvatske, ali i susjednih zemalja, s obzirom na internacionalni karakter borbi. Grad Varaždin tako će, barem na jedan vikend, postati prijestolnica borilačkog sporta, što je velika stvar za promociju grada i regije.

Zašto ne smijete propustiti FNC 25?

Bilo da planirate biti u dvorani ili gledati prijenos iz udobnosti svog doma, FNC 25 nudi sve elemente vrhunskog sportskog događaja.

Kvaliteta borbi: S 11 mečeva na rasporedu, uključujući teškaški sudar Batura i Kite te borbu za titulu, sportska kvaliteta je neupitna, a zabava zagarantirana.

Produkcija: FNC je poznat po tome da na svakom eventu podiže ljestvicu produkcije. Vrhunski zvuk, svjetlosni efekti i video zidovi stvaraju atmosferu koja se može mjeriti s najvećim svjetskim organizacijama.

Povratak zvijezda: Vidjeti Marka Bojkovića i Martina Batura ponovno u akciji prilika je koju pravi fanovi ne propuštaju.

Adrenalin: MMA je jedan od najnepredvidljivijih sportova. Jedan udarac može promijeniti sve, a napetost koja se osjeća u zraku tijekom borbi je jedinstvena.

POGLEDAJTE VIDEO: Bum, tres: Pogledajte sjajan trailer za FNC 25 u Varaždinu. Ovo je povijesni trenutak