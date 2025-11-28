Prkosi zakonima fizike i gledat ćemo ga na FNC 25: 'Djelomično podsjeća na Aspinalla'

Hrvoje Sep, profesionalni boksač iz BK Leonardo, gost je novoj epizodu podcasta "Maksanov korner". Povod Sepovog gostovanja u "Maksanovom korneru" subotnji je spektakularni FNC 25 event u Varaždinu.

Spektakularni FNC 25 event u subotu od 18.30 ekskluzivno gledajte na platformi VOYO.

Poznati boksač iz BK Leonardo, koji se i sam često nalazi u ulozi sukomentatora na FNC borilačkim priredbama na platformi VOYO, ovoga će puta događaj pratiti "iz fotelje" zbog vlastitih sportskih obveza koje su bile u planu, ali koje su propale. No, to ga nije spriječilo da za gledatelje detaljno analizira fight card koji po prvi puta stiže u barokni grad, a koji će se ekskluzivno prenositi na platformi VOYO od 18.30. Sep je ponudio stručan uvid u ključne borbe večeri, profil boraca i rastući značaj FNC organizacije na europskoj karti.

Podcast Net.hr-a 'Maksanov korner' gledajte na portalu Net.hr.

Nova vrsta teškaša i sudar generacija

Jedna od glavnih tema razgovora bio je nastup Martina Batura u glavnoj borbi večeri, borca od kojeg Sep ima velika očekivanja. Analizirajući Martina Batura (193 cm, 108 kg), Sep je istaknuo kako se radi o "novoj vrsti teškaša" koji prkosi zakonima fizike svojom mobilnošću.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

"Batur je izuzetno zanimljiv borac. Djelomično podsjeća na Toma Aspinalla ili Ciryla Ganea – vrlo snažan, fizički impozantan, a kreće se s lakoćom kao da je lakaš," naglasio je Sep. Iako Batur ima teškog protivnika, iskusnog Michala Kitu, Sep vjeruje u pobjedu hrvatskog borca.

Foto: Net.hr

Za Kitu, veterana koji je u ringu proveo dva desetljeća, Sep ima samo riječi poštovanja, opisujući ga kao izdržljivog i čvrstog borca koji ne pada lako. "On je jedan od onih neugodnih protivnika koji mogu primiti puno udaraca i nastaviti ići naprijed. Ipak, mislim da će Batur, s obzirom na tehniku i fizikalije koje posjeduje, uspješno proći kroz taj izazov," prognozira Sep.

FNC je postao velika svjetska scena. Strani borci vide ovu organizaciju kao odskočnu dasku do UFC-a ili priliku za povratak na velika vrata. Ili jesi ili nisi, nema se vremena za kalkulacije. Hrvoje Sep u 'Maksanovom korneru'.

Povratak 'najtalentiranijeg borca'

Posebnu pažnju u razgovoru izazvala je tema povratka Marka Bojkovića. Sep nije štedio komplimente na račun mladog srpskog borca, nazivajući ga možda i najtalentiranijim pojedincem u čitavom FNC rosteru.

"Način na koji je on prolazio kroz svoje protivnike, koji nisu bili početnici, impresivan je. Nokautirao ih je s lakoćom," prisjetio se Sep. Dotaknuo se i psihološkog aspekta borbe, ističući kako mladi borci često moraju naučiti lekcije na teži način, ali da su upravo te lekcije ključne za razvoj šampiona.

"Iz poraza ili teških situacija naučiš više nego iz deset pobjeda. Ako si na pravom putu, to te digne više. Vjerujem da ćemo vidjeti jednog dobrog Marka koji se vraća na svoj pravi put," dodao je Sep, osvrćući se na zrelost koju mladi borac pokazuje u analiziranju vlastitih grešaka.

Borba večeri i FNC kao odskočna daska

Kada je riječ o tehničkoj poslastici večeri, Sep je prstom upro u meč Antuna Račića. Iako je Račić u posljednjem nastupu izgubio od Francisca Barria "Croate", Sep ističe njegovu neupitnu kvalitetu i međunarodno iskustvo.

"Račić se borio na raznim svjetskim pozornicama, od KSW-a do Rusije. Njegov protivnik je izuzetno neugodan, smiren i tehnički potkovan. Po meni, to bi mogla biti najbolja borba večeri," uvjeren je Sep.

Foto: Net.hr

Razgovor se dotaknuo i šire slike FNC-a kao organizacije. Sep se složio kako FNC više nije samo regionalna priča, već ozbiljna platforma koja privlači borce iz Brazila, Poljske i Engleske.

Batur je izuzetno zanimljiv borac. Djelomično podsjeća na Toma Aspinalla ili Ciryla Ganea – vrlo snažan, fizički impozantan, a kreće se s lakoćom kao da je lakaš.

"FNC je postao velika svjetska scena. Strani borci vide ovu organizaciju kao odskočnu dasku do UFC-a ili priliku za povratak na velika vrata," objasnio je Sep, pohvalivši strategiju organizacije koja ne gradi "lažne rekorde" svojim borcima, već ih odmah baca u vatru protiv kvalitetnih protivnika. "Ili jesi ili nisi, nema se vremena za kalkulacije," jasan je bio Sep.

Promjena navika publike uz VOYO

Za kraj, Sep je komentirao i medijski aspekt borilačkih sportova u Hrvatskoj, posebice ulogu platforme VOYO. Sep je primijetio značajnu promjenu u svijesti domaće publike koja je napustila filozofiju traženja besplatnih streamova i prihvatila model "pay-per-view" (PPV) sadržaja.

"Promijenila se svijest. Ljudi su shvatili da za simboličan iznos dobivaju vrhunski sadržaj na dlanu. Kad me pitaju gdje mogu gledati meč, kažem im – na VOYO platformi. Jednostavno je, dostupno i logično da to raste paralelno s kvalitetom FNC-a," zaključio je Sep.

FNC 25 u Varaždinu na rasporedu je ove subote, a prijenos počinje u 18.30 sati. Prema riječima Hrvoja Sepa, očekuje nas večer puna uzbuđenja u kojoj bi se mogle ispisati nove stranice regionalne MMA povijesti.

POGLEDAJTE VIDEO: Hrvoje Sep o novom Mike Tysonu, čovjeku koji mijenja lice i naličje svjetskog boksa: 'On je real deal'