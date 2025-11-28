'Zadarski tenk' protiv 'Masakra', povratak drugačijeg Bojkovića: FNC 25 pomiče granice

Nakon što su se slegli dojmovi grandioznih priredbi u zagrebačkoj i beogradskoj Areni koje su srušile sve rekorde, najjača regionalna MMA organizacija, Fight Nation Championship (FNC), nastavlja svoju ekspanziju i ispisuje nove stranice povijesti, dokazujući kako je snovi ostvaruju, kako je sve moguće ako se nešto voli, žarko želi, ako si spreman krvavo raditi i naravno, ako imaš dobar tim ljudi koji gaje istu ambiciju i pušu u ista jedra. Karavana "najbrže rastuće promocije u ovom dijelu Europe" po prvi put stiže na sjever Hrvatske, u Varaždin. U subotu, 29. studenoga 2025. godine, Arena Varaždin postat će epicentar borilačkog sporta, ugošćujući spektakularni FNC 25 event.

Spektakularni FNC 25 event u subotu od 18.30 ekskluzivno gledajte na platformi VOYO.

Ovaj događaj nije samo još jedna sportska priredba u nizu. FNC 25 predstavlja svojevrsnu kulminaciju najuspješnije godine za organizaciju i svojevrsnu uvertiru u planirani pohod na europsko tržište. Varaždinska publika, ali i gledatelji pred malim ekranima, imat će priliku svjedočiti programu od čak 11 borbi koje donose spoj vrhunske produkcije, adrenalina i sportskih narativa dostojnih filmskog platna. Od teškaških sudara do povratka posrnulih zvijezda, "barokni grad" sprema se za večer koja će definirati daljnje karijere nekih od najboljih boraca regije.

Povratak 'Zadarskog tenka'

U središtu pozornosti varaždinskog spektakla nalazi se teškaški obračun koji nosi epitet glavne borbe večeri. Domaća uzdanica, Martin Batur (9-4-1), vraća se u oktogon nakon jednog od najtežih razdoblja u svojoj karijeri. Sjećanja na FNC 21 u Zadru još su uvijek svježa i bolna, pred svojom publikom, u dvorani Krešimira Ćosića, Batur je doživio tešku ozljedu noge već u prvim sekundama meča, što je rezultiralo prekidom i golemim razočaranjem.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

No, pravi borci poznaju se po tome koliko se puta mogu podići. Batur je prošao uspješnu operaciju, mukotrpnu rehabilitaciju i sada, potpuno oporavljen, želi isprati gorak okus tog poraza. Njegov protivnik neće biti nimalo lagan zalogaj; s druge strane kaveza stajat će poljska legenda, Michal "Masakra" Kita. Riječ je o prekaljenom veteranu s gotovo 40 profesionalnih mečeva, čovjeku koji je dijelio kavez s elitom europske scene i čije iskustvo predstavlja ozbiljnu prijetnju svakom teškašu.

U razgovoru za Net.hr s našim Vehmirom Džakmićem, Batur se prisjetio trenutka ozljede koji mu je privremeno zaustavio karijeru:

"Bile su dobre pripreme, a onda uđeš u kavez i pukne ti noga nakon prvog udarca. Bio sam jako razočaran, ali sutradan sam se probudio i rekao: 'Tako je moralo biti'. Prvi udarac nogom kad sam bacio, već sam osjetio da se nešto dogodilo. Puklo je jako. Kasnije, kad sam išao u rušenje, shvatio sam da ne mogu stajati na nozi. Sve se unutra 'drobilo', užasan osjećaj."

Unatoč fizičkoj i emotivnoj boli, Batur nije gubio vrijeme. Operacija je prošla izvrsno, a terapije su krenule gotovo odmah. Za ovaj povratnički meč, zadarski borac ništa nije prepustio slučaju. Pripreme je odradio u Bosni i Hercegovini, u novoj dvorani jednog od najboljih hrvatskih boraca, Roberta Soldića. Tamo mu društvo prave elitna imena poput Ivana Erslana i Poljaka Adameka.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

"Baš je dobro, dobra ekipa i atmosfera, Bosna blažena, stvarno nemam ništa negativno za reći o kampu. Vikendom malo odmorimo na vikendici na 1500 metara, ali kad su dani pauze, jedva čekamo se baš odmoriti", opisao je Batur atmosferu u kampu, naglašavajući kako je cilj jasan – pojas teške kategorije, prema kojem "gazi" bez odustajanja.

Pad, promjena i novi početak Marka Bojkovića

Ako je Batur priča o fizičkom oporavku, onda je sunaslovna borba večeri priča o psihološkom sazrijevanju. Jedna od najvećih mladih zvijezda organizacije, Marko "The Skull Crusher" Bojković, vraća se u akciju nakon prvog poraza u karijeri. Neporaženi niz prekinut je na FNC 23 eventu u Beogradu, gdje ga je porazio Miloš Janičić. Taj trenutak bio je prijelomna točka za mladog srpskog borca.

Uoči varaždinskog eventa, FNC je objavio dokumentarni serijal "FNC Origins", koji stilom podsjeća na poznati UFC-ov "Countdown", a u središtu priče našao se upravo Bojković. Otvoreno je priznao kako su ga svjetla reflektora nakratko zaslijepila.

"Ponio me uspjeh, slava, novac i te neke gluposti", iskreno je izjavio Bojković, dodavši kako je poraz u Beogradu možda i "najbolja stvar koja mu se dogodila".

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Nakon tog hladnog tuša, Bojković je napravio radikalne promjene u svom pristupu. Smanjio je aktivnosti na društvenim mrežama, prestao sa snimanjem zabavnih videa koji su mu donijeli popularnost, ali i oduzimali fokus, te se u potpunosti posvetio treninzima. Tvrdi da je sada smireniji, zreliji i nikada motiviraniji.

Njegov test zrelosti dolazi u obliku iskusnog belgijskog borca, Donovana "Vegas" Desmaea. Desmae nije borac na kojem se gradi karijera bez rizika. On je veteran KSW-a, Cage Warriorsa i Bravea s 29 profesionalnih nastupa. Poznat kao tehnički potkovan i čvrst borac navikao na velike pozornice, Desmae predstavlja savršen ispit za "novog" Bojkovića. Borba je dogovorena u "catchweight" kategoriji do 73 kilograma, a pobjeda je imperativ za Bojkovića ako želi dokazati da i dalje pripada samom vrhu regionalnih talenata.

Bojković je, tako, prošao kroz ozbiljan proces samorefleksije, a RTL-ovom Borisu Jovičiću u serijalu 3X5 poručio da je mentalno čvršći nego ikad. FNC 25 u Varaždinu je prvi test njegove preobrazbe.

Nakon bolnog poraza od Miloša Janičića u Beogradu, Bojković se povukao iz javnosti, a sada je, zreliji i odlučniji no ikad, progovorio o lekcijama koje su ga zauvijek promijenile. Marko Bojković otkrio je Borisu Jovičiću veliku istinu o sebi...

'Olako sam sve shvatio'

Bojković bez zadrške priznaje kako je poraz u Beogradu bio neizbježan ishod njegova tadašnjeg pristupa. Bio je to, kaže, sudar s realnošću koji ga je morao prizemljiti.

"Da mi se to nije dogodilo tada, dogodilo bi mi se kasnije, samo bih još jače udario glavom o zid", započinje svoju ispovijest.

"Dosta sam gluposti radio, dosta sam olako sve shvatio. Lagano sam trenirao i to bi samo išlo sve gore i gore."

Opisuje kako ga je stiglo sve ono od čega je bježao.

"Sve loše stvari i svi demoni, sve me te noći dočekalo. Sve što sam do tada radio na neku foru, sve što sam izbjegavao i bio u zoni komfora, sve me stiglo u tih rundu i pol."

Borba za pojas i sudar divova na 'undercardu'

Iako su Batur i Bojković u fokusu medija, sportski najvažniji meč večeri svakako je onaj za titulu prvaka velter kategorije. Aktualni prvak, Poljak Kamil Kraska, po prvi će put braniti svoj pojas. Nasuprot njega stajat će opasni brazilski izazivač, Igor "Jacare" Cavalcanti.

Ovaj meč garantira vatromet stilova. Kraska, koji se dokazao kao jedan od najboljih boraca organizacije, morat će pronaći rješenje za Brazilca koji u FNC dolazi s reputacijom beskompromisnog finišera. Cavalcanti je u karijeri upisao tek jedan poraz i to na prestižnom "Dana White's Contender Seriesu", gdje mu je za dlaku izmaknuo UFC ugovor. Njegova glad za uspjehom i želja da pojas odnese u Brazil jamče da publika u Areni Varaždin neće mirno sjediti tijekom ove borbe.

Ostatak popisa borbi ("fight card") također je impresivan i pokazuje dubinu kvalitete koju FNC sada posjeduje. Ljubitelji teške kategorije doći će na svoje u okršaju Valdrina "The Beast" Istrefija i Quentina "Ruskova" Domingosa. Istrefi, borac iz Lihtenštajna s iskustvom iz PFL-a i sparing partner Ante Delije, debitira u FNC-u protiv portugalskog nokautera Domingosa. Obojica posjeduju razornu moć udarca, stoga ne čudi što mnogi predviđaju da ovaj meč neće dočekati sudačku odluku.

Posebnu pažnju privlači i nastup bivšeg KSW prvaka i dubrovačkog veterana Antuna Račića, koji će svoje bogato iskustvo testirati protiv Itaya Tratnera. Također, na programu je i meč koji bi mogao predvoditi bilo koju europsku priredbu – bivši PFL prvak, Argentinac Emiliano Sordi ukrstit će rukavice s UFC veteranom Tomom Breeseom. Ovaj sraz poluteškaša donosi okršaj elitne svjetske kvalitete na varaždinski parket.

Dražen Forgač: Umjetnost stvaranja spektakla

Sastavljanje ovakvog popisa borbi nije jednostavan zadatak. Prvi čovjek FNC-a, Dražen Forgač, u podcastu "Kamera, akcija, VOYO" novinarki Ireni Pirjać, otkrio je pozadinu organizacije varaždinskog eventa. Objasnio je kako je "matchmaking" (uparivanje boraca) prava umjetnost balansiranja između sportskog legitimiteta, zabave za publiku i nepredvidivih okolnosti poput ozljeda.

Podcast Kamera, akcija, VOYO gledajte na You Tube kanalu.

Za FNC 25, Forgač je istaknuo specifičnu dinamiku "fight carda". S jedne strane imamo "prekaljene internacionalce" i veterane s "muzejom vještina", poput Kite, Desmaea i Račića, a s druge strane mlade, žustre lavove i domaće uzdanice gladne dokazivanja.

"Card je sačinjen tako da imamo balans. Tu su borci koji tek započinju profesionalnu karijeru, stvarajući dinamiku između mladosti i iskustva. Važna je ujednačenost mečeva kako bi se izbjegle drastične razlike u kvaliteti", naglasio je Forgač, potvrđujući da FNC ne želi biti promocija koja gradi rekorde svojih boraca na laganim protivnicima, već organizacija koja publici pruža neizvjesne i kompetitivne mečeve.

"Po prvi put FNC dolazi u Varaždin. Radi se o tome da je Varaždin grad koji, prije svega, oduvijek je u borilačkom sportu. U Varaždinu je od borilačkih sportova prije svega razvijen savate boks, kickboks itd. Ima odličnu dvoranu koja je građena za SP u rukometu. Već sad po broju prodanih ulaznica za FNC 25 event vidimo da će Arena biti rasprodana do posljednjeg mjesta", izjavio je Forgy u razgovoru za Net.hr krajem listopada.

Sprema li FNC "bombu" u obliku poznatih boraca na svjetskoj razini?

"Konstantno pregovaramo s najzvučnijim imenima svjetske MMA scene i očekujte neočekivano", otkrio je Dražen Forgač Forgy.

Osim već spomenutih zvijezda, priliku za dokazivanje dobit će i druga imena. Nikola Đurđev borit će se protiv Roka Krušiča u bantam kategoriji, dok će u lakoj kategoriji snage odmjeriti Akhmed Kagirov i Andria Shalutashvili. Popis borbi upotpunjuju Jure Jurić protiv Mathieua Rakotondrazananyja, te Petar Blagojević protiv Benjamina Ajda, čime je osigurana akcija od prve do zadnje minute eventa.

"Ja živim ovaj sport i ujutro i navečer, kuham i živim zdravo cijelo vrijeme, nebitno jesam li u kampu ili ne… Glava mi je cijelo vrijeme u tučnjavi u kavezu", izjavio je za portal Net.hr Jure Jurić u nedavnom razgovoru.

Što očekivati u Areni Varaždin?

Dolazak FNC-a u Varaždin potvrda je da je organizacija prerasla okvire lokalnih dvorana i postala regionalni div sposoban puniti najveće arene. Interes publike je ogroman, a ulaznice se prodaju velikom brzinom putem sustava Eventim. Varaždin i okolica već danima žive za ovaj događaj, a glavne teme razgovora su: Može li se Batur vratiti na pobjedničke staze? Je li Bojković naučio lekciju? Hoće li pojas ostati u Europi ili putuje u Brazil?

FNC je izgradio reputaciju promocije koja ne nudi samo suhe borbe, već kompletan audiovizualni doživljaj. Posjetitelji u Areni mogu očekivati vrhunsku produkciju, spektakularne ulaske boraca popraćene svjetlosnim efektima i video najavama koje podižu tenzije do usijanja. Za one koji ne mogu prisustvovati spektaklu uživo, prijenos će biti osiguran putem VOYO platforme, čime se omogućuje da i šira publika bude dio ove povijesne večeri.

FNC 25 u Varaždinu donijet će MMA uzbuđenje na entu i najaviti daljnje širenje, jači mečevi i potvrda da regionalni MMA ima kvalitetu za svjetsku pozornicu. Martin Batur i Marko Bojković predvode kolonu boraca koji su spremni ostaviti srce u kavezu, a 29. studenoga saznat ćemo tko od njih izlazi kao pobjednik, a tko s lekcijom za budućnost. Čudesnu FNC godinu zatvorit će se brutalno dobrim FNC 26 eventom u Podgorici.

POGLEDAJTE VIDEO: FNC sprema spektakl, Forgač otvoreno najavio: 'Ono što sam vidio od Bojkovića je najbolje dosad'