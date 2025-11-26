Dražen Forgač o fenomenu FNC-a: 'Mislio sam da je skrivena kamera'

Uoči nadolazećeg borilačkog spektakla FNC 25 u Varaždinu, kojeg uživo možete pratiti ove subote na platformi Voyo, prvi čovjek Fight Nation Championshipa (FNC), Dražen Forgač Forgy, gostovao je u podcastu "Kamera, akcija, Voyo!". Forgy je u podcastu novinarki Ireni Pirjać otkrio kako ponekad ni sam nije svjestan koliko je FNC narastao, i još uvijek raste.

Forgač ispričao anegdotu iz lifta: ‘Stvar se otela kontroli’

Ono što je nekada bila disciplina rezervirana za uski krug entuzijasta, sada je davna prošlost. Danas FNC događaji pune najveće dvorane u regiji, a profil publike iznenađuje čak i samog čelnika organizacije. FNC gledaju sve generacije, od tinejdžera do umirovljenika, rušeći predrasude o tome tko zapravo gleda slobodnu borbu.

"Iskreno, i ja se čudim koliko ljudi to prati. Stvar se zapravo otela kontroli," izjavio je Forgač, potkrijepivši to anegdotom iz vlastite svakodnevice koja najbolje ilustrira trenutnu poziciju FNC-a u društvu.

"Sretnem susjeda u liftu, čovjeka koji ima preko 70 godina. Često se vozimo zajedno i nisam imao pojma da on uopće zna tko sam ja ili čime se bavim. Odjednom me čovjek direktno pita: 'Kaj susjed, budu se borili Ilko i Fabijan?' Gledam ga i mislim si – je li ovo skrivena kamera?," ispričao je Forgač kroz smijeh.

Foto: Voyo

U FNC-u nema cenzure – borci su puno više od gladijatora

Ključ uspjeha i rapidnog rasta popularnosti FNC-a u regiji Forgač vidi u autentičnosti koju ovaj sport nudi, a koja često nedostaje drugim, komercijalno većim sportovima poput nogometa. Uspoređujući ta dva svijeta, Forgač ističe kako je u vrhunskom nogometu, zbog ogromnog novca i sponzorskih ugovora, sve postalo sterilno i cenzurirano.

"U nogometu se ne možeš toliko intimno približiti sportašu. Tamo su uvijek prisutne cenzure – što će reći, kad će reći, pred kim će reći. Kod nas je ta cenzura značajno manja, gotovo da je i nema," objašnjava Forgač.

FNC-ova strategija oslanja se na prikazivanje "sirove" stvarnosti boraca. Kamere ih prate u njihovim domovima, tijekom brutalnih procesa skidanja kilograma, u trenucima euforije nakon pobjede, ali i u teškim trenucima nakon poraza. Upravo ta otvorenost omogućuje publici da se emotivno poveže s protagonistima.

"Ljudi se mogu emotivno povezati s tim borcima, a to je najbitnije za bilo koji sport. Ako nisi upoznat s protagonistima, događaj je značajno manje zanimljiv. Kada znaš njihovu priču, možeš se 'zakačiti' za nekog borca, voljeti ga ili ne voljeti – ali ćeš svejedno gledati kako bi vidio kako će proći u borbi," naglašava Forgač.

Foto: Voyo

