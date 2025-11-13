Marko Bojković otkrio veliku istinu o sebi: 'Shvatio sam da je to pakao'

FNC 25 event u Varaždinu približava se. Po prvi puta FNC, najjača organizacija slobodne borbe u jugoistočnoj Europi i jedna od najjačih europskih sasvim sigurno, dolazi u Barokni grad. Varaždinci vole slobodnu borbu i borilački sport općenito, a sad će po prvi put moći osjetiti ambijent jednog FNC eventa, uzbuđenja koja vladaju na njemu i, naravno, ono najbitnije, moći će uživati u mješovitim borilačkim sportovima.

Fight card je ponovno pažljivo uparen, da mečevi budu što zanimljiviji. Uparivanje boraca jedna je od specijalnosti FNC -ovog tima koji vrijedno radi, a na fight cardu FNC 25 eventa je i Marko Bojković (8-1-0), jedna od najvećih mladih MMA zvijezda i talenata u regiji.

Bojković će se boriti protiv respektabilnog borca iz Belgije, KSW-ov veteran Donovana Desmaea (19-10-0). Bit će to prvi Bojkovićev meč nakon poraza protiv Miloša Janičića na FNC 23 eventu u Beogradu u svibnju ove godine. Bojković je prošao kroz ozbiljan proces samorefleksije, a sada je našem Borisu Jovičiću u serijalu 3X5 poručio da je mentalno čvršći nego ikad.

Mladi MMA borac Marko Bojković uoči povratničke borbe u Varaždinu otvorio je dušu o najbolnijem porazu karijere, priznavši pogreške koje su ga dovele do dna i otkrivši put kojim je pronašao novog sebe. Marko je iskren dečko koji je, očito, shvatio neke stvari...

Povratak Marka Bojkovića u kavez u Varaždinu, za mnoge je samo još jedan sportski događaj. No, za samog Marka to je puno više. To je prvi test njegove preobrazbe. Nakon bolnog poraza od Miloša Janičića u Beogradu, Bojković se povukao iz javnosti, a sada je, zreliji i odlučniji no ikad, progovorio o lekcijama koje su ga zauvijek promijenile. Marko Bojković otkrio je Borisu Jovičiću veliku istinu o sebi...

'Olako sam sve shvatio'

Bojković bez zadrške priznaje kako je poraz u Beogradu bio neizbježan ishod njegova tadašnjeg pristupa. Bio je to, kaže, sudar s realnošću koji ga je morao prizemljiti.

"Da mi se to nije dogodilo tada, dogodilo bi mi se kasnije, samo bih još jače udario glavom o zid", započinje svoju ispovijest.

"Dosta sam gluposti radio, dosta sam olako sve shvatio. Lagano sam trenirao i to bi samo išlo sve gore i gore."

Opisuje kako ga je stiglo sve ono od čega je bježao.

"Sve loše stvari i svi demoni, sve me te noći dočekalo. Sve što sam do tada radio na neku foru, sve što sam izbjegavao i bio u zoni komfora, sve me stiglo u tih rundu i pol."

Ključno je bilo prihvatiti istinu

Ključan trenutak bio je prihvatiti istinu. Mogao je, kaže, tražiti stotinu izgovora i lagati samog sebe, ili priznati pogrešku i krenuti ispočetka. Odabrao je teži, ali ispravniji put. "Mislim da je prije svega sportski i muški prihvatiti svaki poraz i prvo pogledati sebe, a ne trenere i ljude oko sebe."

Put oporavka nije bio samo mentalni, već i fizički. Odmah nakon borbe, Bojković je otišao na magnetsku rezonanciju glave kako bi provjerili postoje li oštećenja. Uslijedio je šok, ali pozitivan.

"Snimali su me dva puta jer prvi nalaz nije pokazao ništa. Apsolutno ništa, nisam imao ni potres mozga. Očekivali su barem to nakon toliko udaraca", prisjeća se.

Pogreške i promjene

Taj trenutak samoće u medicinskom aparatu bio je, kaže, poput filmske scene.

"Sve moje pogreške prošle su mi kroz glavu i znao sam što moram promijeniti."

Nakon toga, spakirao je stvari i otišao na planinu.

"Pet dana sam bio potpuno sam sa sobom. Trčao sam po šumi, trenirao, samo da mi se lice oporavi i da razbistrim glavu." Taj bijeg u samoću donio mu je mentalnu jasnoću i snagu za novi početak.

'Želim imati realnu sliku o sebi'

Promjene koje je Bojković uveo u svoj život su drastične i zadiru u svaki aspekt njegove karijere. Prvi korak bio je razgovor s timom, gdje je priznao sve svoje pogreške i pristao na nove, strože uvjete suradnje.

Drugi, jednako važan korak, bio je radikalan rez prema distrakcijama. Shvatio je da ga je život pod svjetlima reflektora odveo u krivom smjeru.

"Izbrisao sam Instagram, TikTok, Facebook. Shvatio sam da je to pakao. Gledaš samo negativne komentare i misliš da ne utječu na tebe, ali malo po malo, to se skuplja i na kraju pukne", objašnjava. Upravljanje društvenim mrežama i marketingom prepustio je agencijama kako bi se mogao u potpunosti posvetiti onome što je jedino važno – treningu.

Smanjio je i medijske istupe.

'Tko to radi?'

"Prije meča s Janičićem odradio sam 20 podcasta. Tko to radi? Shvatio sam da nemam što toliko pametno reći. Ispričao sam svoju priču. Sada, neka pobjede govore. Kad napravim nešto veliko, onda ću opet sjesti i pričati."

Sada, uoči Varaždina, fokusiran je samo na 29. studenog. Ne želi razmišljati o ugovorima, idućim protivnicima ili revanšu s Janičićem. "Sve ćemo znati 30. studenog. Tada ću vidjeti na čemu sam, jesam li napredovao ili ne. Želim imati realnu sliku o sebi."

Ovaj novi Marko Bojković svoju priču vidi kao inspiraciju za druge.

"Ljudi vole priče o povratku. Svi u životu gube. Ako se ja mogu vratiti nakon onakvog poraza, onda može svatko. To je dokaz da je sve u glavi i vjeri u sebe. Ja i dalje vjerujem da mogu svakoga pobijediti, ali sada znam da nije dovoljno samo vjerovati. Moraš raditi."

